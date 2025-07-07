748 матчей за 182 дня — КХЛ представила календарь чемпионата‑2025/2026

В первой игре сезона за Кубок Открытия сыграют «Локомотив» и «Трактор»

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2025/2026 каждая команда сыграет 68 матчей, а сам турнир растянется на 182 дня — это второй показатель в истории. Руководство лиги опубликовало полный календарь сезона, который стартует 5 сентября матчем за Кубок Открытия между «Локомотивом» и «Трактором». Челябинский клуб первый домашний поединок проведет 19 сентября с «Нефтехимиком».

Регулярный чемпионат КХЛ продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 матчей. Плей-офф пройдет с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрестный формат.

«В первой группе лучшая из оставшихся команд Запада сыграет с четвертой командой Востока. Другую пару составят вторая из оставшихся по посеву команда Востока и третья команда Запада. На стадии полуфиналов победители этих пар сыграют между собой. Пары второй группы: первая команда Востока — против четвертой команды Запада, вторая команда Запада — против третьей команды Востока. Победители этих пар также встретятся между собой в следующем раунде. На стадии полуфиналов перепосев команд производиться не будет», — сообщается на сайте лиги.

Структура формирования матчей для каждой из команд в регулярном чемпионате сложилась следующим образом:

42 матча — по одному с каждой командой (21 дома, 21 в гостях);

20 матчей — с командами своей конференции (10 дома, 10 в гостях);

6 матчей — в рамках «добора».

В календаре сезона-2025/2026 предусмотрены две паузы, связанные с проведением других турниров. Так, первая из них продлится с 8 по 15 декабря в связи с играми сборной России на Кубке Первого канала. Второй перерыв предусмотрен на 6—9 февраля 2026 года в связи с проведением Недели звезд хоккея.

Расписание составлено таким образом, чтобы равномерно распределить матчи по дням. В среднем каждый день будет проходить 4,11 матча — это минимальное значение за всю историю КХЛ.