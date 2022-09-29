Хоккеист Антон Бурдасов улучшил достижение Евгения Кузнецова в челябинском «Тракторе»

Форвард побил клубный рекорд по количеству набранных очков в стартовых 12 матчах чемпионата КХЛ

Хоккеист челябинского «Трактора» Антон Бурдасов обновил клубный рекорд по количеству набранных очков в стартовых 12 матчах чемпионата КХЛ. Воспитанник клуба набрал 16 очков (6 голов, 10 передач), улучшив достижение Евгения Кузнецова в сезоне-2012/2013, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».



Вчера, 28 сентября, челябинский «Трактор» на своей площадке выиграл у клуба «Куньлунь» со счетом 3:1. Героем встречи стал Антон Бурдасов, принявший участие во всех голевых атаках команды. В активе форварда — 2 заброшенные шайбы и 1 результативная передача.

Успешная игра позволила хоккеисту «Трактора» улучшить клубное достижение по итогам стартовых 12 матчей команды в чемпионатах КХЛ. Антон Бурдасов набрал 16 (6+10) очков, опередив по этому показателю Евгения Кузнецова, который в сезоне-2012/2013 набрал 14 (5+9) результативных баллов.

ХК «Трактор». Лучшие бомбардиры команды по итогам 12 первых матчей в чемпионатах КХЛ:

16 (6+10) — Антон Бурдасов I 22/23

14 (5+9) — Евгений Кузнецов I 12/13

13 (6+7) — Алексей Заварухин I 08/09

12 (7+5) — Евгений Скачков I 09/10

12 (6+6) — Никита Тертышный I 21/22

12 (4+8) — Максим Якуценя I 16/17

12 (3+9) — Петри Контиола I 13/14

Добавим, что сегодня, 29 сентября, изучив статистические показатели игроков во вчерашних матчах КХЛ, директорат лиги признал Антона Бурдасова лучшим игроком дня.