Хоккеист «Металлурга» Егор Яковлев забил курьезный автогол в матче КХЛ (видео)

Защитник магнитогорского клуба хотел отдать пас на защитника, а шайба залетела в свои ворота

В чемпионате КХЛ забавный эпизод произошел в матче «Лада» — «Металлург». Защитник магнитогорского клуба Егор Яковлев, пытаясь выйти из-под прессинга, неудачно отдал пас на партнера по команде, когда ворота после удаления соперника была пустыми. Шайба сошла с крюка клюшки хоккеиста и влетела в собственные ворота, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Курьезная ситуация возникла во втором периоде при счете 1:0 в пользу «Металлурга». После удаления форварда «Лады» вратарь магнитогорцев Илья Набоков покинул лед, на льду появился шестой полевой игрок. Однако, действуя в своей зоне под прессингом, защитник Егор Яковлев неудачно попытался отдать пас партнеру Даниле Паливко.

Передача не удалась, и шайба залетела в незащищенные ворота «Металлурга». Так, тольяттинцы сравняли счет, а гол был засчитан на форварда хозяев Райли Савчука (именно он последним коснулся шайбы перед тем, как Егор Яковлев отправил ее в собственные ворота).

Любопытно, что этот гол придал хозяевам уверенности в себе и спустя три с половиной минуты волжане даже вышли вперед. Матч в итоге закончился со счетом 3:2 в пользу «Металлурга». Победу магнитогорцам принес Никита Михайлис, оформивший дубль. Здесь мы опубликовали репортаж о матче.