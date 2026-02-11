Хоккейный клуб «Металлург» без своих лидеров выиграл у «Автомобилиста»

У магнитогорцев пропускали матч участники Матча звезд, но это не помешало лидеру чемпионата победить 4:1

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали уверенную победу в уральском дерби у «Автомобилиста» — 4:1. В составе южноуральцев пропускали матч четыре основных игрока, выступавших в Матче звезд. Но это не помешало лучшей команде чемпионата КХЛ выиграть матч и продлить серию побед до пяти игр, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Перед первой домашней игрой с «Автомобилистом» в составе магнитогорской команды произошли очень большие изменения. Они были связаны с прошедшим матчем звезд в Екатеринбурге. Четыре его участника: Владимир Ткачев, Дмитрий Силантьев, Роман Канцеров, Егор Яковлев не попали в заявку. Илья Набоков был вторым вратарем.

Стартовый голкипер Александр Смолин впервые в карьере играл против «Автомобилиста» в Магнитогорске. Места неигравших заняла преимущественно молодежь — Матвей Галенюк, Игорь Нечаев, Кирилл Жуков и Люк Джонсон.

Хоккеисты «Металлурга» здорово начали матч, лучше провели первый период. Но отличиться им удалось лишь однажды. В конце 20‑минутки успех хозяевам принес дальний бросок Никиты Короткова с левого фланга — 1:0.

Залогом же победы стал второй период, его магнитогорцы провели блестяще! На 22‑й минуте отличился 22‑й номер команды — Руслан Исхаков, эффектно сыгравший в пас с Александром Петуниным. Преимущество «Металлурга» было очевидным даже несмотря на то, что их первое звено вышло в нестандартном составе. Но именно оно на 27‑й минуте увеличило счет. Шайбу забросил Андрей Козлов, который вместе с партнером организовал стремительную контратаку сразу после отбора в своей зоне — 3:0.

На 32-й минуте Галкин получил двухминутный штраф за сдвиг ворот, и Михаил Федоров наконец-то превратил численное преимущество в гол — 4:0. Буквально перед самым перерывом Галкин реабилитировался, сделав сэйв в упор после броска Барака. Ситуация могла измениться в начале третьего периода, когда гости вышли один на один с вратарем. Однако Александр Смолин своим щитком в блестящем броске переиграл самого Анатолия Голышева. Тем не менее «Автомобилист» смог сократить отставание: на 48‑й минуте отличился Брукс Мэйсек — 4:1.

После этого гости усилили натиск. Магнитогорцам пришлось выдерживать давление в меньшинстве, а до этого — отбиваться в ситуации с отложенным штрафом. Они выстояли! Ту же стойкость команда проявила и на 59‑й минуте, когда на скамейку штрафников отправился Михайлис.

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 10 февраля. «Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:1 (1:0, 3:0, 0:1).

Шайбы забросили:

1:0 — Никита Коротков (Данила Паливко, Алексей Маклюков), 17:05 (5×5).

2:0 — Руслан Исхаков (Александр Петунин), 21:56 (5×5).

3:0 — Андрей Козлов, 27:20 (5×5).

4:0 — Михаил Федоров (Руслан Исхаков, Дерек Барак), 32:09 (5×4).

4:1 — Брукс Мэйсек (Семен Кизимов), 47:41 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Руслан Исхаков («Металлург»)

Набрал 2 (1+1) очка, выиграл 73% вбрасываний (11 из 15) — лучший игрок матча!

Андрей Козлов («Металлург»)

Забросил шайбу, был на льду одним из самых активных — нанес три броска в створ ворот соперника.

Брукс Мэйсек («Автомобилист»)

Забил гол престижа, нанес четыре броска в створ.

Магнитогорский «Металлург» продлил серию побед до пяти матчей, впереди у него три игры на выезде. Первый соперник — уфимский «Салават Юлаев», с которым подопечные Андрея Разина сыграют 13 февраля.

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)