Хоккеист «Металлурга» Сергей Толчинский признан лучшим форвардом КХЛ в январе

Он набрал 16 очков в 11 матчах, а магнитогорская команда закрепила лидерство в чемпионате

Континентальная хоккейная лига подвела итоги прошедшего месяца, определив лучших игроков января в четырех номинациях. Форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Толчинский впервые в карьере удостоен звания лучшего нападающего, сообщается на официальном сайте КХЛ.

В 11 матчах января хоккеист «Металлурга» набрал 16 (7 + 9) результативных баллов, демонстрируя не только высокую эффективность в атаке, но и разностороннюю игру. В победном матче против минского «Динамо» (5:4) именно Сергей Толчинский забросил решающую шайбу. Помимо этого, в его активе за месяц — три силовых приема, два блокированных броска, четыре отбора и семь перехватов.

В других номинациях лауреатами стали голкипер Семен Вязовой («Салават Юлаев»), защитник Дамир Шарипзянов («Авангард») и новичок Иван Патрихаев (ЦСКА).

Напомним, что после 50 сыгранных матчей в регулярном чемпионате КХЛ магнитогорский «Металлург» уверенно возглавляет турнирную таблицу. Подопечные Андрея Разина набрали 82 очка, опережая ближайших преследователей на 9 баллов. Сегодня, 3 февраля, «Металлург» сыграет в гостях с тольяттинской «Ладой».