Хоккейный клуб «Металлург» с трудом выиграл у «Лады» в чемпионате КХЛ

Худшая команда лиги оказала сопротивление магнитогорцам, уступив со счетом 2:3

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» испытали трудности в поединке с худшей командой КХЛ. Сегодня, 3 февраля, тольяттинская «Лада» оказала серьезное сопротивление фавориту чемпионата, но уступила со счетом 2:3. Матч запомнился курьезным голом Егора Яковлева в свои ворота, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Казалось бы, что может быть интересного в матче, если в нем встречаются худшая и лучшая команда лиги? Исход поединка вроде бы очевиден. Ну как главный аутсайдер может противостоять сильнейшему клубу КХЛ? Однако фактор своей площадки, запредельный настрой и мотивация, надежная игра обороны с вратарем, а также фарт и доля везения — все это вкупе может повлиять на исход любого хоккейного сражения. В этом могли убедиться болельщики сегодня, наблюдая в Тольятти за противостоянием «Лады» и «Металлурга».

Но уже в первом периоде стало ясно, что игра для фаворитов сложится непросто. Хозяева льда не стали глубоко садиться в оборону, отвечали на атаки соперника не менее опасными контрвыпадами. Впрочем, магнитогорцы забили одну шайбу, ее автором стал Александр Петунин. Форвард «Металлурга» забросил с отрицательного угла, хитро бросив так, чтобы забить рикошетом от голкипера соперников «свояка».

Во втором периоде случился редкий и удивительный для хоккея эпизод. Курьезный гол в свои ворота забросил защитник «Металлурга» Егор Яковлев. Так магнитогорцы помогли соперникам, выровняв положение. А спустя три с половиной минуты хозяева вышли вперед. Райли Савчук выиграл борьбу за шайбу за воротами соперника и тут же адресовал ее партнеру по команде — Андрей Алтыбармакян в касание с «пятака» был точен. 2:1 — вот так неожиданно волжане перевернули ход матча. Впрочем, еще в концовке второго периода магнитогорцы счет сравняли. Никита Михайлис забил гол, а ассистентом выступил Роман Канцеров.

Все должен был решить третий период. А начали его хоккеисты «Металлурга» в большинстве. Не забили. А еще едва не пропустили, упустив из виду Андрея Алтыбармакяна. Форвард «Лады» убежал в отрыв, но переиграть голкипера южноуральцев не смог.

В равных составах «Металлург» действовал убедительнее. Подопечные Андрея Разина прибавили в агрессии, стали чаще угрожать воротам соперника. Гол назревал, и он случился на исходе 45-й минуты. Искупил свою вину Егор Яковлев, сделав классный пас на Никиту Михайлиса, тот в касание переправил шайбу в ворота — 3:2 в пользу «металлургов».

Хозяева льда, надо отдать им должное, выжимали из себя максимум. Уступая в классе сопернику, они брали свое за счет самоотдачи и характера. И пытались искать счастье у чужих ворот. Хороший момент для взятия ворот был у Андрея Чивилева, на ударной позиции для броска оказывались Дмитрий Кургышев и Райли Савчук... В самой концовке, когда волжане выпустили шестого полевого игрока, в перекладину попал Иван Савчик! Забить спасительный гол хозяевам льда так и не удалось. 3:2 — тяжелая и волевая победа магнитогорского клуба.

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 3 февраля. «Лада» (Тольятти) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 (0:1, 2:1, 0:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Александр Петунин (Артем Минулин, Макар Хабаров), 08:05 (5×5).

1:1 — Райли Савчук, 23:19 (5×5).

2:1 — Андрей Алтыбармакян (Артур Тянулин, Райли Савчук), 26:57 (5×5).

2:2 — Никита Михайлис (Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев), 37:57 (5×5).

2:3 — Никита Михайлис (Егор Яковлев, Александр Петунин), 44:58 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Никита Михайлис («Металлург»)

Второй раз в текущем чемпионате отметился «дублем». Причем две его заброшенные шайбы стали ключевыми — они помогли «Металлургу» одержать победу.

Райли Савчук («Лада»)

Наряду с Алтыбармакяном был самым активным в составе волжан. Вынудил оппонента забить гол в свои ворота, сделал классный пас на партнера по команде, когда тот вывел «Ладу» вперед.

Александр Петунин («Металлург»)

Набирает очки в четвертом матче подряд. Сегодня оформил 2 (1+1) балла в свой актив.

Впереди у команд небольшая пауза, связанная с проведением Матча звезд КХЛ. Следующую игру «Металлург» проведет 10 февраля на своей площадке с «Автомобилистом».

Фото: пресс-служба ХК «Лада» (Тольятти)

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)