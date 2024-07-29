Хоккеист Максим Карпов покинул магнитогорский «Металлург»

Форвард провел четыре сезона в составе южноуральского клуба

Хоккейный клуб «Металлург» объявил о расставании с форвардом Максимом Карповым. Воспитанник челябинского хоккея провел четыре сезона в магнитогорской команде, став одним из ее лидеров. В «Металлурге» игрок провел 290 матчей и набрал 143 очка, сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.

Максим Карпов пополнил ряды хоккейного клуба «Металлург» в межсезонье-2020. За четыре полных сезона форвард сыграл в магнитогорской команде 290 матчей, в которых набрал 143 (44 + 99) очка. Как сообщает штаб южноуральского клуба, действие договора с хоккеистом прекращено по обоюдному согласию сторон.

32-летний хоккеист в минувшем сезоне впервые в своей карьере стал обладателем Кубка Гагарина. Правда, сам Максим Карпов концовку сезона провел не лучшим образом. В плей-офф чемпионата КХЛ он сыграл 21 матч и набрал 4 результативных очка (0 + 4).

Хоккеист начинал свою профессиональную карьеру в челябинском «Тракторе». Также выступал за команды «Динамо» (Москва), СКА (Санкт-Петербург) и «Амур» (Хабаровск). В общей сложности Максим Карпов провел 795 матчей в КХЛ, заработав 355 (138 + 217) очков при общем показателе полезности «+127».