Хоккейный клуб «Металлург» неудачно выступил на предсезонном турнире в Уфе

На Кубке Республики Башкортостан магнитогорская команда заняла предпоследнее место

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» провалили первый предсезонный турнир. Действующие чемпионы КХЛ неудачно выступили на Кубке Республики Башкортостан в Уфе. Подопечные Андрея Разина одержали лишь одну победу при трех поражениях, заняв четвертое место на турнире. Заключительный матч в Уфе проводил фарм-клуб магнитогорской команды, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Придавать какое-то значение выступлению «Металлурга» на предсезонном турнире вряд ли стоит. Тренерский штаб команды во главе с Андреем Разиным никогда не стремился к тому, чтобы показывать со своими подопечными хорошие результаты в межсезонье. Тем более если речь идет о первом после отпуска предсезонном турнире.

Красноречиво говорит об этом и тот факт, что основной состав «Металлурга» не сыграл заключительный матч на турнире с «Северсталью». С соперниками из Череповца играл фарм-клуб южноуральской команды — «Магнитка», которая под руководством Равиля Гусманова в предстоящем сезоне дебютирует в чемпионате ВХЛ.

Хоккей. Кубок Республики Башкортостан. Результаты матчей с участием ХК «Металлург»:

16 августа. «Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:4.

17 августа. «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2.

18 августа. «Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:1.

19 августа. «Металлург» (Магнитогорск) — «Северсталь» (Череповец) — 2:6.

Итог выступления «Металлурга» на турнире в Уфе — одна победа и три поражения. Выиграли «сталевары» лишь у нижнекамского «Нефтехимика» и заняли итоговое четвертое место.

Итоговое положение команд:

1. «Северсталь» Череповец — 6 очков.

2. «Салават Юлаев» Уфа — 6 очков.

3. «Автомобилист» Екатеринбург — 4 очка.

4. «Металлург» Магнитогорск — 2 очка.

5. «Нефтехимик» Нижнекамск — 2 очка.

Впереди «Металлург» ждет еще один предсезонный турнир. Причем в домашнем мемориале Ромазана примут участие как основной, так и резервный состав магнитогорского клуба. Помимо них за трофей поборются «Салават Юлаев» и «Нефтехимик». Турнир пройдет 27—30 августа.

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