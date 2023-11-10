Хоккеист Артемий Панарин может побить два рекорда в НХЛ

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» набирает очки в 13 матчах подряд

Российский хоккеист Артемий Панарин сегодня, 10 ноября, продолжил свою результативную серию в чемпионате НХЛ, набрав очки в 13-м матче подряд. Уроженец Коркино остановился в шаге от установления двух рекордов лиги. А еще вошел в тройку лучших бомбардиров НХЛ текущего сезона — в активе нашего земляка 22 очка в 13 матчах, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Сегодня форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» вновь помог своей команде одержать победу в регулярном чемпионате. На своей площадке она выиграла у «Миннесоты Уайлд» (4:1), а Артемий Панарин набрал два результативных очка: забросил шайбу сам и ассистировал партнеру. Таким образом, после 13 сыгранных матчей российский хоккеист набрал 22 очка и вышел на третье место в списке лучших бомбардиров лиги. Выше только Элиас Петтерсон («Ванкувер», 24 балла) и Никита Кучеров («Тампа-Бэй», 23 балла).

Однако самое интересное не это. Артемий Панарин стал вторым игроком в истории «Рейнджерс», кому удалось набрать очки в 13 матчах кряду со старта сезона. Лидером здесь остается Род Жильбер, который со старта сезона-1972/73 набирал очки в 14 матчах подряд.

Кроме того, как сообщает сайт championat.com, 32-летний форвард штурмует заодно и российский рекорд, принадлежащий Дмитрию Квартальному. В сезоне-1992/93 нынешний главный тренер минского «Динамо» начал регулярный чемпионат НХЛ с 14-матчевой результативной серии в составе «Бостон Брюинс».

Напомним, что Артемий Панарин родился в городе Коркино Челябинской области, в юные годы играл за хоккейную школу «Трактор», однако, не видя в ней перспектив, отправился в подмосковный «Витязь». В 2015 году после завоевания с питерским СКА Кубка Гагарина отправился за океан покорять сильнейшую лигу мира. В составе сборной России становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира.