Хоккеист Евгений Кузнецов продолжит карьеру в НХЛ

Агент игрока Шуми Бабаев сообщил, что ищет для своего клиента варианты трудоустройства в Северной Америке

Евгения Кузнецова в «Тракторе» не будет, хоккеист вообще не будет в следующем сезоне выступать в КХЛ. Об этом заявил агент игрока Шуми Бабаев, который рассматривает варианты трудоустройства своего клиента в Северной Америке. По его словам, интерес к хоккеисту есть у ряда клубов НХЛ, сообщил Шуми Бабаев в своем телеграм-канале.

«С сегодняшнего дня я представляю интересы Евгения Кузнецова в Национальной хоккейной лиге. Сегодня уже разговаривал с рядом клубов о контракте Евгения в НХЛ. Мной принято решение, что следующий год он отыграет в Северной Америке», — написал Шуми Бабаев в своем телеграм-канале.

Большую часть карьеры Евгений Кузнецов провел в НХЛ, выступая за одну команду — «Вашингтон Кэпиталз». Вместе с ней он завоевал главный трофей Лиги — Кубок Стэнли в 2018 году. Дважды в составе сборной России становился чемпионом мира.

Летом 2024 года воспитанник челябинского хоккея вернулся в КХЛ, но подписал контракт не с «Трактором», а питерским СКА. Однако сезон у звездного хоккеиста не сложился из-за череды травм. Евгений Кузнецов провел лишь 39 матчей, в которых набрал 37 (12+25) очков.