Хоккеист Евгений Кузнецов подписал 4‑летний контракт с питерским СКА

За это время он может заработать в клубе около 4 млрд рублей

Воспитанник челябинского «Трактора» Евгений Кузнецов следующий сезон проведет в КХЛ. Российский хоккеист вчера вечером, 31 июля, подписал контракт с питерским СКА на 4 сезона. По информации федеральных СМИ, за этот период с учетом бонусов он может заработать около 4 млрд рублей. Информацию о заключении соглашения с форвардом подтвердили в штабе ХК СКА.

Случилось то, о чем так много говорилось и писалось в СМИ в последние две недели. Хоккеист Евгений Кузнецов официально стал игроком СКА, подписав контракт с питерским клубом на 4 сезона. По информации федеральных СМИ, воспитанник «Трактора» в Санкт-Петербурге гарантированно получит 326 миллионов рублей (50 млн — в первый год, по 92 млн рублей — в последующих трех).

«Однако вместе с личными и командными бонусами, которые не учитываются в потолке зарплат, его доход за время действия соглашения может превысить отметку свыше четырех миллиардов рублей», — сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Евгений Кузнецов родился и вырос в Челябинске, является воспитанником школы «Трактор». Провел за «черно-белый» клуб 5 сезонов и набрал 167 (78 + 89) очков в чемпионате КХЛ. В сезоне-2011/2012 вместе с «Трактором» стал обладателем Кубка Континента и бронзовым призером чемпионата КХЛ, год спустя дошел до финала Кубка Гагарина, завоевав серебряные медали. Три раза принимал участие в Матче звезд КХЛ (2011, 2012, 2013).

Весной 2014 года уехал в НХЛ. Провел 11 сезонов за «Вашингтон Кэпиталз», вместе с которым завоевал в 2018 году Кубок Стэнли. Концовку минувшего сезона провел в «Каролине Харрикейнз». Всего в НХЛ российский форвард провел 743 игры в регулярных чемпионатах, набрал 575 (173 + 402) очков и дважды вызывался на Матч звезд НХЛ. В составе сборной России дважды становился чемпионом мира, три раза завоевывал бронзовые медали чемпионата мира.