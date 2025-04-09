Хоккеист Евгений Кузнецов и питерский СКА расторгли контракт

Воспитанник «Трактора» провел неудачный сезон в КХЛ

Один из самых известных воспитанников «Трактора», двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов больше не будет играть за СКА. Хоккеист и питерский клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба команды. Звездный форвард в текущем сезоне не смог проявить себя в КХЛ, так и не став лидером команды.

Возвращение российского хоккеиста из Северной Америки в Россию получилось не таким, как многим хотелось бы. Евгений Кузнецов пополнил состав питерского клуба перед сезоном-2024/2025, подписав с ним четырехлетний контракт. Но провел в нем лишь один сезон. В регулярном чемпионате хоккеист сыграл за СКА лишь 39 матчей (три раза попадал в лазарет из-за травм и повреждений), в которых набрал 37 (12+25) очков.

«У Кузнецова был уникальный шанс пойти вместе с родной командой за Кубком Гагарина и помочь принести ей первое в истории чемпионство. Он бы навсегда вошел в историю „Трактора“, да что там говорить — Челябинска, став по-настоящему почетным гражданином города. Но Кузя выбрал другой путь, а все, что ни делается, — к лучшему. Если так подумать, он принял лучшее решение по отношению к родному клубу: уберег „Трактор“ от самого себя», — написала в своем телеграм-канале хоккейный эксперт и обозреватель Олеся Усова.

Накануне СКА завершил сезон поражением от московского «Динамо» в Кубке Гагарина, уступив серию матчей в первом раунде плей-офф со счетом 2-4.

32-летний хоккеист ранее на протяжении 10 лет выступал в НХЛ за клубы «Вашингтон Кэпиталз» (2014—2024) и «Каролина Харрикейнз» (2024). Форвард становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Кэпиталз» в 2018 году. В составе сборной России Евгений Кузнецов дважды завоевал титул чемпиона мира.