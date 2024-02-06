Хоккеист Евгений Кузнецов пройдет программу помощи игрокам НХЛ

У воспитанника «Трактора» появились проблемы личного характера в США

Российский хоккеист Евгений Кузнецов покинул расположение «Вашингтона» и направился в программу помощи НХЛ — она помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также различных психологических проблем. Воспитанник «Трактора» выбыл из расположения североамериканского клуба на неопределенный срок, сообщается на сайте НХЛ.

Накануне Кузнецов не тренировался с командой по личным причинам, а затем было объявлено, что Евгений направлен на прохождение программы помощи игрокам НХЛ: в ее рамках лига помогает хоккеистам в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также различных психологических проблем. Ранее, в середине января, в эту же программу был включен еще один воспитанник челябинского «Трактора», нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин.

«Кузнецов будет недоступен для своего клуба на неопределенный период, пока он будет получать помощь в рамках соответствующей программы. По ее условиям Евгений вернется в клуб после того, как администраторы программы допустят его к соревнованиям на льду», — сообщает пресс-служба НХЛ.

Нынешний сезон форвард «Вашингтона» проводит хуже своего привычного уровня. У Евгения Кузнецова упала результативность. В 43 матчах он набрал 17 (6+11) очков. Россиянин идет по худшему графику набора очков — всего 0,4 за игру. Для сравнения: даже в первом сезоне он выбивал больше половины результативного действия за матч. В какой-то момент главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери вообще отправил Кузнецова в запас.

Напомним, что ранее у хоккеиста уже были проблемы с нехоккейными моментами. В 2019 году в допинг-пробе Евгения, взятой на чемпионате мира в Словакии, был обнаружен кокаин. Поскольку наказания ИИХФ (Международная федерация хоккея. — Прим. ред.) не распространяются на НХЛ, большого ущерба Кузнецов не понес. Игрока дисквалифицировали всего на три матча. Россиянин быстро извинился перед клубом и лигой, что помогло скостить срок.