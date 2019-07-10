ХК «Трактор» подписал двух новых игроков

Оба хоккеиста выступят уже в этом сезоне.

Стали известны имена двух игроков команды «Трактора», которые выступят в новом сезоне. Сегодня в стан «чёрно-белых» перешёл воспитанник клуба Андрей Попов, а также был продлен контракт с текущим нападающим клуба Антоном Глинкиным.

Глинкин останется в команде, как минимум, еще на один сезон. Андрей Попов же с 2016 по 2019 год выступал за хоккейный клуб Казани «АК Барс» и сегодня вновь вернулся в родной клуб.

«Андрей – воспитанник «Трактора», всеми нами любимый игрок, который, в общем-то, всю жизнь защищал цвета «черно-белых» и снова, к нашему удовлетворению, возвращается в Челябинск. Хочется пожелать Андрею удачи, здоровья и набирать побольше очков», – генеральный директор ХК «Трактор»поделился Борис Видгоф.

Попов помог родной команде одержать победу в Кубке Высшей лиги в 2005 году, а также участвовал в играх за кубок континента в 2012 году. Помимо этого нападающий бился в составе команды за Кубок Гагарина в 2013 году, но челябинский клуб в упорной борьбе уступил московскому «Динамо».

Глинкин, в свою очередь, состоит в челябинском клубе уже в общей сложности 10 сезонов. Хоккеист участвовал в 554 матчах, набрав при этом 235 очков.