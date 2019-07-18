«Трактор» провел первую открытую тренировку

На тренировке «чёрно-белых» побывали журналисты медиахолдинга ОТВ.

Интенсивные нагрузки, быстрые переходы из обороны в атаку – так проходило открытое занятие хоккейного клуба «Трактор», которое состоялось 17 июля. Несмотря на то, что команда только вышла из отпуска, тренировки проходят уже в стандартном режиме: полтора часа занятий в зале и столько же на льду.

Главный тренер команды Петерис Скудра на время тренировок поделил команду на две группы. Это сделано для того, чтобы тренерский штаб смог уделить больше внимания всем игрокам. В первой группе – основной состав, опытные игроки. Во второй больше молодежи, которая начала подготовку немного раньше и поедет с основным составом в Словению.

«Мы будем стараться играть в системный хоккей, это будет больше касаться игры без шайбы. Основной акцент на игру в обороне. Будем добиваться того, чтобы противник делал что-то сверхъестественное, чтобы забить», – рассказал Скудра.

Игроки рассказывают, что нагрузки серьезные, в быстром темпе. При этом хоккеисты готовы терпеть, чтобы хорошо провести предстоящий сезон.

«Первые игры были больше аэробные, «вкатывающие», чтобы адаптироваться после отпуска. Сейчас уже больше интенсива, начали изучать систему, по которой будем играть», – поделился впечатлениями нападающий Алексей Кручинин.

Отметим, что в расположении команды пока отсутствует чешский форвард Томаш Гика, который присоединится только в Словении.

Команда пробудет в Челябинске до 20 июля. Затем отправится на тренировочный сбор в Марибор, где 3 августа сыграет контрольный матч с соперником из Венгрии и после этого вернется домой. Уже 9 августа «Трактор» порадует челябинцев традиционным фестивалем Traktor Open, а с 10 по 13 августа примет участие в розыгрыше Кубка Губернатора Челябинской области.