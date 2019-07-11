Алексей Текслер напомнил южноуральцам о семейных ценностях

Сам глава региона впервые за долгое время встретился со своими родителями.

Алексей Текслер поделился совместным фото со своими родителями. Фото было выложено в его Instagram-аккаунте.

Глава региона был очень рад увидеть их, поскольку из-за работы они стали видеться гораздо реже. Алексей Текслер также поблагодарил своих родителей за оказанную ему поддержку, и попросил читателей помнить и заботиться о близких.

«Они дают мне силы идти дальше, принимать сложные вызовы», — заявил глава региона.

Редакция «Первого Областного» предлагает вам последовать совету главы региона и сделать что-нибудь приятное сегодня вашим близким.