Алексей Текслер поделился совместным фото со своими родителями. Фото было выложено в его Instagram-аккаунте.
Глава региона был очень рад увидеть их, поскольку из-за работы они стали видеться гораздо реже. Алексей Текслер также поблагодарил своих родителей за оказанную ему поддержку, и попросил читателей помнить и заботиться о близких.
«Они дают мне силы идти дальше, принимать сложные вызовы», — заявил глава региона.
Редакция «Первого Областного» предлагает вам последовать совету главы региона и сделать что-нибудь приятное сегодня вашим близким.