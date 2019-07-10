Жители Челябинска решат судьбу дворца спорта «Юность»

Об этом сообщила Наталья Котова во время пресс-конференции с журналистами.

Сегодня, 10 июля, глава Челябинска Наталья Котова предложила перенести челябинский автовокзал из дворца спорта «Юность». Вопрос прозвучал в ходе первой пресс-конференции главы города с журналистами.

«Есть обращения граждан о том, что вокзал в этом месте не нужен. Но определенное количество жителей привыкло к тому, что он находится здесь. Нужно этот вопрос обсудить с жителями города. Возможно, будет создан не один, а несколько автовокзалов в разных частях города», — заявила Наталья Котова.

Возможной причиной такого решения может являться территориальное нахождение автовокзала «Южные ворота» недалеко от железнодорожного вокзала. Сама же Котова предложила вынести этот вопрос на обсуждение горожан. Планируется провести соответствующее голосование на платформе «Активный житель 74».