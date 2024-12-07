Баскетбольный клуб «Металлург» одержал четвертую победу в Суперлиге

Магнитогорская команда в домашнем поединке выиграла у БК «Барнаул» — 81:75

Баскетболисты магнитогорского «Металлурга» вырвали победу в непростом домашнем поединке с БК «Барнаул». Дебютанты Суперлиги выиграли со счетом 81:75, одержав уже четвертую победу в турнире. Южноуральцы неудачно начали поединок, однако совершили рывок во втором периоде, который и стал ключевым в матче, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Провал — именно такое слово можно подобрать, если оценивать игру «Металлурга» в стартовом отрезке матча с БК «Барнаул». Парни из Магнитогорска очень плохо вошли в игру: мало того, что свои атаки они в редком случае реализовывали, так еще и соперникам позволили вольготно работать в атаке. В какой-то момент сибиряки вели в счете аж 25:9! Ротация состава и тайм-аут тренера помогли хоть как-то привести наших ребят в чувство. В первом периоде они чуть подсократили преимущество, завершив его со счетом19:27.

Зато во втором периоде на игру магнитогорцев было любо-дорого смотреть. Мало того, что они остановили атакующую мощь соперника, так еще и сами проявили себя в нападении. У баскетболистов «Металлурга» пошли броски: пару раз забил «трешку» Павел Кольцов, а еще Иван Фещенко наконец-то вспомнил, что может быть полезен не только в баскете «3×3», но и в «классике». Сначала он эффектно совершил проход, а затем цели достиг его бросок с дальней дистанции.

Удачно вошел в игру и Константин Куликов. Именно он помог своей команде выйти вперед. В течение двух минут он совершил три результативных действия: забил непростой мяч в проходе, сделал подбор и завершил атаку точным трехочковым броском. Наконец, отметился несколькими попаданиями с непростых позиций и Никита Ремизов. При счете 40:38 команды ушли на большой перерыв.

Равная игра на площадке была в третьем периоде, а в четвертом хозяева создали себе небольшое преимущество в «+5» очков. Этого было мало, гости сравняли счет и даже вышли вперед за 3 с половиной минуты до финальной сирены (69:68). В этой ситуации взял на себя игру американский разыгрывающий «Металлурга» Таюс Джефферсон: забил два очка в проходе, да еще с фолом. Он же с Григорием Скрынником успешно реализовали свои штрафные броски, не дав соперникам забрать себе концовку матча.

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7 декабря. «Металлург» (Магнитогорск) — БК «Барнаул» (Алтайский край) — 81:75 (19:27, 23:11, 15:14, 23:23).

«Металлург»: Карванен (14), Ремизов (13), Куликов (11), Джефферсон (10), Сарафанкин (8), Скрынник (6), Кольцов (6), Мышалов (5), Фещенко (5), Венников (3), Рассказов.

«Барнаул»: Маркович (17), Белошапко (13), Горнаев (8), Сужнев (8), Митькин (7), Лютыч (6), Бокарев (6), Лагутин (5), Тишин (5), Айрих, Попов.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Максим Карванен («Металлург)

Провел не самый лучший свой поединок в текущем сезоне. Но и этого хватило для того, чтобы стать заметной фигурой на площадке. В нужный момент включался в игру.

Милян Маркович (БК «Барнаул»)

Лидер атак гостей, сделал дабл-дабл: 17 очков и 10 подборов. Сербский баскетболист показал свой высокий уровень игры, но этого было мало в этом матче.

Никита Ремизов («Металлург»)

Классная игра от игрока, который умудрился не только проявить себя в атаке (13 очков), но и хорошо сыграл в защите (8 подборов и 4 перехвата). Еще у него хороший процент попадания с игры.

Баскетбольный клуб «Металлург» одержал четвертую победу в Суперлиге и теперь делит 10-14-е места. В турнирной таблице первенства очень плотная борьба. В случае победы в следующем матче магнитогорцы могут взлететь аж на 8-ю строчку. Кстати, смогут они это сделать уже совсем скоро: 10 декабря подопечные Максима Синельникова принимают на своей площадке БК «Новосибирск».