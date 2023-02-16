На базе горнолыжного курорта «Солнечная долина» прошел финал Кубка России по сноуборду. Одним из призером соревнований стал южноуралец Илья Баскаков. Спортсмен завоевал серебро в дисциплине «слоуп-стайл», сообщает региональный Минспорт.
Илья Баскаков воспитанник Вячеслава Зиновьева и Юлии Полозковой. Сноубордист спортивной школы «Райдер» и магистрант УралГУФК в прошлом году становился абсолютным чемпионом в двух дисциплинах — «слоуп-стайле» и биг-эйре. В этом году в Кубке России южноуральский спортсмен также показал свое мастерство и завоевал серебряную медаль.
Напомним, что 4 марта миасский горнолыжный курорт «Солнечная долина» примет Кубок Евразии по фристайлу в дисциплине «ски-кросс».В Челябинскую область приедут лучшие спортсмены со всей России и «дружественных стран». Спортивная часть пройдет в новом формате, кроме того, для турнира построят специальную трассу, которая будет иметь альтернативные варианты прохождения.
Помимо спортивного праздника гостей ждут интерактивная развлекательная программа, ярмарка сувениров, гастротека под открытым небом, а также выступит известная группа Gayazov$ Brother$. В Челябинске уже стартовала продажа билетов на мероприятие.
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