Челябинская спортсменка стала призером турнира по керлингу на колясках

Ольга Шуляк завоевала бронзу на соревнованиях в Санкт-Петербурге

Челябинская спортсменка Ольга Шуляк помогла сборной России по керлингу стать призером престижных международных соревнований. На турнире в Санкт-Петербурге среди спортсменов с ограниченными возможностями она завоевала бронзу в командном турнире, сообщает результаты Федерация керлинга России.

Соревнования собрали команды из Санкт-Петербурга, Самарской области, а также команды из Армении и Беларуси. В турнире выступили и титулованные российские керлингисты, которые не раз поднимались на пьедестал крупных международных соревнований. В том числе серебряные призеры Паралимпийских зимних игр — 2014 в Сочи.

Наша керлингистка Ольга Беляк вошла в команду одной из сборных России. В ее составе она стала бронзовым призером турнира.