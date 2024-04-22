Челябинские керлингисты завоевали путевку в элитный дивизион чемпионата России

Мужская команда стала победителем турнира в группе Б

На чемпионате России по керлингу в Сочи ярко выступила мужская сборная Челябинской области. Южноуральская команда стала победителем турнира в группе Б и таким образом завоевала право выступить в следующем сезоне в элитном дивизионе чемпионата страны, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Чемпионат России по керлингу проходил в федеральной территории «Сириус» на олимпийской арене «Айсберг». В нем приняли участие 20 команд, разбитых на две подгруппы. В дивизионе А выступила элита российского керлинга, в группе Б — второй эшелон чемпионата страны.

Челябинская команда проявила себя в группе Б, став победителем турнира. В круговом турнире ребята одержали 5 побед в 9 поединках. Но вышли в плей-офф с 3‑го места благодаря успешным постановочным броскам.

«В квалификационном матче мы одержали победу над командой Москвы (6:4), что дало возможность пройти дальше в плей-офф. Там мы встретились с командой из Московской области, выиграли у них со счетом 5:2. В финале встретились с еще одной командой из Москвы. И разгромили ее со счетом 8:1. Ребята молодцы, здорово себя проявили. Причем хорошо сыграли в ключевых поединках», — считает тренер южноуральской команды Ольга Пономарева.

Золотые медали турнира в составе сборной команды Челябинской области завоевали Владимир Алипкин, Виктор Алтухов, Вячеслав Киссельман и Михаил Саморуков. Этим составом ребята занимаются уже не один год. Победа в группе Б на чемпионате России позволила челябинской команде обеспечить себе участие в Высшей лиге чемпионата России 2025 года.