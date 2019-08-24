Глава региона сыграл в футбол с ветеранами в составе молодежной сборной

Небольшое вступительное слово, разминка и на поле.

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Алексей Текслер, по всей видимости, воодушевившись вчерашней игрой «ФК «Челябинск» сегодня, 24 августа, сам вышел на поле. На стадионе «Локомотив» состоялся благотворительный матч, в котором сошлись ветераны футбола и школьники из Полетаево. Глава региона первый период сыграл за молодежную сборную, а во второй присоединился к ветеранам.

«Я очень рад сегодня видеть здесь сегодня у нас в Челябинске, замечательных ребят, спортсменов тренеров. Вот только сейчас рассказывал ребятам, какие люди к нам приехали. Сегодня звезды нашего отечественного футбола сегодня здесь с нами. Сегодня мы будем играть благотворительную игру вместе с ребятами из обычной полетаевской школы, у которых есть большое желание побеждать. Быть лучшими, и этот день я уверен они запомнят надолго», — отметил в своем приветственном слове Алексей Текслер.

Противником молодежи стала сборная ветеранов, в которую вошли звезды футбола Челябинской области, которые играли на Чемпионатах мира и Европы. Команда была звучна такими именами, как Егор Титов, Вагиз Хидиятуллин, Евгений Алдонин и другие. На командной установке глава региона призвал ребят играть в правильный футбол и брать скоростью.

«Не ожидал такого. По телевизору они играли хуже. Мой дед за „Спартак“ болел и меня в детстве к футболу приучал на примере Нигматуллина, Титова, а сегодня я с ними на одном поле сыграл. Сейчас у меня брат младший родился, теперь его вместе приучаем к футболу», — Николай Гудкович, участник матча

Праздник спорта и дружбы закончился вручением подарков. Каждый школьник ушел с приятным набором сюрпризов, а школе презентовали новый телевизор. И каким бы ни был счет, сегодня победила «Дружба».