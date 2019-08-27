Алексей Текслер рассказал, как раскрутить свой Instagram

Также глава региона признался в любви к футболу и баскетболу.

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Алексей Текслер выступил на форуме о новой медиакультуре «Мёд». В ходе встречи глава региона ответил на вопросы участников, а также рассказал о причинах успеха своего аккаунта в Instagram.

Учитывая успешность аккаунтов Алексея Текслера в социальных сетях, одному из участниках форума стало интересно сравнить профиль главы Челябинской области с страницами других глав регионов. Исследование показало, что по Уральскому федеральному округу аккаунт Алексея Текслера стал самым успешным среди руководителей областей.

«Когда я решил завести Instagram, я задал знающим людям вопрос: "На сколько подписчиков мне стоит рассчитывать?". Самой большой цифрой было семь тысяч. Мне кажется, что в первую очередь, это эффект новизны, а также востребованность в регионе новых идей и решений», — отметил Алексей Текслер.

Также глава региона рассказал о том, как реагировать на критику в социальных сетях.

«Как мне кажется, соцсети - это территория критики, поскольку если человеку все нравится, то он поставил лайк и начал листать ленту дальше. Ну, а если человек что-то пишет, то, скорее всего, он хочет рассказать о какой-то проблеме. Я к этому отношусь хорошо, поскольку это крайне важно, понимать настроение людей через такие комментарии», — поделился Алексей Текслер.

Кроме того, глава региона добавил, что множество локальных проблем были найдены именно через комментарии в социальных сетях. Напомним, что форум по медиакультуре «Мёд» проходит в этом году в Челябинске. На него приехало множество известных блоггеров и деятелей медиа, которые в течение трех дней будут проводить мастер-классы и лекции.