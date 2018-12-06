/ Виталий Кравцов рассказал, что чувствует перед молодежным чемпионатом мира

Форвард отметил, что нервничает из-за отсутствия международного опыта.

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов рассказал сайту «РИА Новости» о своих чувствах перед молодежным чемпионатом мира по хоккею. Челябинец поделился с агентством тем, что испытывает волнение, поскольку не имеет серьезного опыта выступлений за рубежом.

Сейчас я сыграю за «Трактор» в Астане в четверг и лечу в сборную России. Конечно, волнительно перед чемпионатом мира, потому что у меня международного опыта, наверное, меньше всех в сборной — где я играл-то? По сезону вроде бы все нормалек, потихоньку что-то получается, хотя в последней игре против «Авангарда» тяжеловато себя чувствовал по физике — то ли Омск такой быстрый, то ли я такой медленный. — сказал Виталий Кравцов.

Для воспитанника челябинского хоккея этот турнир станет первым подобным опытом, поскольку ранее Виталий Кравцов не играл за сборную страны на столь крупных турнирах. В нынешнем сезоне 19-летний Кравцов провел за «черно-белых» 32 матча и набрал 17 очков.

Отметим, что молодежная сборная России начнет подготовку к чемпионату мира уже завтра, 7 декабря. Само событие пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде, в городах Виктория и Ванкувер.