Футбольные клубы «Челябинск» и «КАМАЗ» сыграли лучший матч сезона в Первой лиге

Зрелищная и результативная игра завершилась вничью со счетом 3:3

Футболисты «Челябинска» и «КАМАЗа» сыграли зрелищный и результативный матч в Первой лиге — один из самых ярких в сезоне. Уже в первом тайме к 30-й минуте команды забили на двоих пять голов, а матч в итоге завершился вничью 3:3. Гости ушли от поражения за 5 минут до финального свистка, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Обе команды одни из немногих в Первой лиге, которые ищут счастья в атаке, стремятся в первую очередь созидать на поле, а не разрушать действия соперника. Поэтому зрители в Челябинске вправе были ожидать зрелищного матча. Но в день игры город накрыло снегопадом, показывать в такую погоду яркую игру непросто.

Но футболистам было плевать на капризы погоды, они показали суперклассный футбол, особенно в первом тайме. Уже на 5-й минуте открыл счет в матче Гаррик Левин. Он получил хороший пас на ход от Булата Гатина и с острого угла (не без помощи рикошета от защитника) отправил мяч в ворота. Роман Мануйлов попытался было выбить мяч, но сделал он это уже после того, как тот пересек линию ворот.

Этот гол только раззадорил команды. Уже пять минут спустя гости сравняли счет. Капитан гостей Руслан Аюкин ворвался в штрафную соперника и сделал классный навес-парашют в центр штрафной — Тимофей Калистратов головой в упор замкнул эту передачу — 1:1.

Стоит отметить, что челябинцы действовали чуть лучше, чаще создавали остроту у ворот соперника. И справедливо, что именно они вышли вперед. Рамазан Гаджимурадов начал атаку с центра, адресовав мяч на фланг Яну Гудкову. Тот сделал прострел в центр, и Матвей Урванцев в касание переправил мяч в ворота — 2:1!

Пару минут спустя отважился на дальний выстрел Тимофей Комиссаров. Удар у челябинца получился хороший, плотный — голкипер гостей Артур Анисимов не без труда отбил мяч. А вот вратарь хозяев сплоховал: Илья Тусеев зачем-то решил сыграть на выходе. До мяча он добрался, выбив его в поле, но вернуться в ворота не успел. Давид Хубаев исполнил удар на технику — Александр Жиров в отчаянном прыжке пытался выбить мяч головой, но сделать это у него не получилось — 2:2.

Но и это еще не все! На 30-й минуте челябинцы снова вышли вперед. Классно разобрался в ситуации Тимофей Комиссаров. Он обманным движением уложил на пятую точку оппонента, вышел на хорошую позицию, но его удар заблокировали. Зато мяч отскочил к Тимуру Жемалетдинову, который вонзил мяч в сетку ворот — 3:2.

И все эти события уместились в первые полчаса матча! Зрители увидели пять голов. После перерыва игра немного успокоилась, но все равно смотрелась и держала зрителей в напряжении. Гости вынуждены были что-то придумывать в атаке, поэтому и стали все чаще появляться на половине поля соперника.

Хороший удар на 50-й минуте наносил Давид Караев. Голкипер челябинцев вытянулся в струнку и достал мяч кончиками пальцев. На 65-й минуте Руслан Апеков после ошибки соперника в середине поля убегал на оперативный простор — удар из пределов штрафной получился неплохим, но мяч пролетел выше ворот. Минуту спустя шикарный момент для взятия ворот упустил Роман Мануйлов. Его удар с близкого расстояния блокировал Денис Пушкарев.

Гол назревал, но случился он в конце тайма. На 85-й минуте Давид Караев хорошо исполнил навес с правого фланга, а Давид Кубаев с лета, в касание отправил мяч в ворота — 3:3!

Уже в компенсированное арбитром время на поле вспыхнули страсти, которые могли перерасти в массовую драку. А произошло это после того, как Роман Мануйлов дважды влупил по ногам убегавшему в отрыв Рамазану Гаджимурадову. Тот рухнул на газон, а поднявшись на ноги поспешил высказать оппоненту свое негодование. К счастью, до драки дело не дошло. Арбитр справедливо выписал одному футболисту желтую карточку, а другому — красную. 3:3 — итог этого классного матча.

Футбол. Сезон-2025/2026. Первая лига. 19-й тур.

16 ноября. ФК «Челябинск» — «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 3:3

Голы: Гаррик Левин, 5 (1:0); Тимофей Калистратов, 10 (1:1); Матвей Урванцев, 19 (2:1); Давид Хубаев, 27 (2:2); Тимур Жемалетдинов, 30 (3:2); Давид Хубаев, 85 (3:3).

Это был последний матч нашей команды в Челябинске в осенней части сезона-2025/2026. Ей теперь предстоит провести еще два гостевых поединка и отправиться на зимние каникулы.

Фото: пресс-служба ФК «Челябинск».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).