/ Выходные под знаком «Метрошки»: в Челябинске прошел фестиваль детского дворового футбола.

Определились призеры и чемпионы соревнований.

«Метрошка-2018» продолжает свое шествие по российским городам. В минувшие выходные, с 1 по 3 июня, соревнования прошли в Челябинске на стадионе гимназии № 23.

Первые игры стартовали 1 июня, в Международный день защиты детей. Тогда же состоялась и торжественная церемония открытия фестиваля. Юных спортсменов, их родителей и гостей праздника тепло приветствовали президент фестиваля детского дворового футбола «Метрошка» Дмитрий Борщев, помощник директора Челябинского представительства АО РМК Елена Федотова и заместитель начальника городского управления ФКСиТ Максим Клещевников.

Желаю, чтобы вы своим азартом и игрой наконец-то прогнали холод с Урала и сделали это лето по-настоящему теплым. Удачной вам игры и победы! — сказал ребятам создатель фестиваля Дмитрий Борщев.

Стоит отметить, что погода в эти спортивные выходные действительно не баловала теплом: порывистый ветер внезапно сменялся проливным дождем, а уже через пять минут над полем светило яркое солнце. Но непростые погодные условия не помеха для настоящих спортсменов — это доказали ребята на своем примере.

Так, в субботу, 2 июня, состоялись основные соревнования фестиваля: ребята встретились в зрелищных играх, и показали соперникам свое спортивное мастерство. Кроме того, участники и гости мероприятия могли бесплатно попрыгать на двух батутах, расположившихся на территории стадиона. С такими подвижными и активными развлечениями не страшны никакие холода!

По результатам финальных игр, которые прошли в воскресенье, 3 июня, определились призеры и чемпионы соревнований.

В младшей группе (10−11 лет) на высшую ступеньку пьедестала почета поднялась команда «Сатурн», всухую выигравшая у сборной «Северо-восток» — 2:0. Замкнул тройку лучших «Бутон». В старшей группе (12−13 лет) в финале сошлись хоккеисты: «ДДХЛ» и «Трактор», матч закончился со счетом 3:1 в пользу ДДХЛ. Третье место досталось команде «Солярис».

Кроме того, среди команд обеих возрастных категорий отдельно были отмечены и особо отличившиеся спортсмены.

В старшей группе лучшим игроком признан Данил Потапов («ДДХЛ»), лучшим защитником — Никита Телегин («Трактор»), лучшим вратарем — Илья Эмануэль («ДДХЛ»), а лучшим нападающим — Артур Галоян («Солярис»). У младших ребят лучший игрок — Артем Ахмедьянов («Северо-восток»), лучший защитник — Артем Искратов («Бутон»), лучший нападающий — Олег Федотов (ДДХЛ-2), а лучший вратарь — Кирилл Дегтярев («Сатурн»).

Все участники соревнований получили сладкие подарки, а победителям вручили медали и кубки. Но это еще не всё: в сентябре юным спортсменам предстоит бороться за Суперкубок «МЕТРОШКИ-2018» в Челябинске. Абсолютные чемпионы получат переходящие кубки, отлитые златоустовскими мастерами, комплекты профессиональной футбольной экипировки и множество подарков.

Будет и специальный приз от генерального партнера турнира — Русской медной компании. Победители Суперкубка-2018 отправятся в увлекательную экскурсионную поездку в Санкт-Петербург, в гости к прославленному клубу «Зенит». Имена этих счастливчиков мы узнаем осенью.

Напомним, в этом году «МЕТРОШКА» объединит более 4000 юных футболистов (2005−2006 и 2007−2008 годов рождения) в 22 городах шести российских регионов.