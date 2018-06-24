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/ Южноуральский бадминтонист выиграл Клубный Чемпионат Европы

Южноуральский бадминтонист выиграл Клубный Чемпионат Европы

Спортсмен выступал в составе приморской команды.
сегодня в 13:56
  |  Спорт
Челябинец Владимир Иванов в парах с Иваном Созоновым и Алиной Давлетовой принес победу своей команде «Приморье Владивосток» на Клубном Чемпионате Европы. Соревнования проходили в польском городе Белостоке и завершились 23 июня.

Команда вновь стала чемпионом после двух поражений в 2016 и 2017 годах. Последняя победа — пятая по счету с 2012 года. В финале россияне разгромили соперников, завершив игру со счетом 3:1.

Поздравляю всех с заслуженным первым местом на Клубном Чемпионате Европы. Теперь в планах — Малайзия и Индонезия. — написал Владимир Иванов в своем аккаунте в Инстаграме.

Местные СМИ уже назвали южноуральца суперзвездой, отметив, что именно его тандем с Иваном Созоновым сделал «Приморье Владивосток» самой успешной командой в современной истории турнира.

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