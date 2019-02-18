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/ Сборная России по бадминтону завоевала бронзу на Чемпионате Европы

Сборная России по бадминтону завоевала бронзу на Чемпионате Европы

В составе команды выступал челябинец Владимир Иванов.
сегодня в 15:16
  |  Спорт

Еще одним спортивным достижением может похвалиться Челябинская область. Представитель южноуральского региона, бадминтонист Владимир Иванов завоевал бронзу в составе сборной России на командном Чемпионате Европы в Копенгагене.

Челябинец выступал в паре с Иваном Созоновым и Екатериной Болотовой. В полуфинале команда уступила немецким бадминтонистам. Как отметила главный тренер Российской сборной Клавдия Майорова, главным недочетом команды стала именно усталость Владимира Иванова, который является лидером сборной.

Главной нашей проблемой стала усталость ведущего игрока — Владимира Иванова, который на протяжении всех основных матчей турнира был задействован в двух разрядах. Им и его партнерами были сыграны тяжелые принципиальные матчи против ведущих игроков Европы, что, безусловно, не могло не сказаться. Сборная Германии же смогла найти необходимые резервы. — цитирует пресс-служба Федерации бадминтона России Клавдию Майорову.

Отметим, что Чемпионат Европы среди смешанных команд по бадминтону проводится с 1972 года. Россияне завоевали «бронзу» в пятый раз, россияне стали вторыми на прошлом турнире, впервые выйдя в финал в 2017 году.

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