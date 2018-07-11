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/ Южноуральский бадминтонист рассказал о подготовке к Олимпийским играм

Южноуральский бадминтонист рассказал о подготовке к Олимпийским играм

Цель его команды — попасть в пятерку лучших спортсменов мира.
вчера в 17:53
  |  Спорт

Челябинец Владимир Иванов, звезда мировых и Всероссийских турниров по бадминтону, рассказал о подготовке к новым соревнованиям. Спортсмен только выступил в одной из серий мирового гран-при, где показал блестящий результат. Теперь Иванов и партнеры собираются бросить все силы на участие в европейских и мировых Олимпийских играх. В прошлый раз южноуральском бадминтонисту не удалось пройти через четвертьфинальные игры из-за серьезной травмы.

Играть будем по максимуму все турниры. Чем больше сыграешь, тем больше практики получишь, тем больше о соперниках будешь знать. Будем стараться попасть в пятерку, чтобы, как и в предыдущей Олимпиаде, быть фаворитами Олимпийских игр. — рассказал сайту «Первый областной» Владимир Иванов.

Напомним, челябинец Владимир Иванов в парах с Иваном Созоновым и Алиной Давлетовой принес победу своей команде «Приморье Владивосток» на Клубном Чемпионате Европы. В следующем году защищать титул чемпионов бадминтонистам предстоит в Люксембурге.

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