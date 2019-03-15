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/ Бадминтонист Владимир Иванов завоевал «серебро» клубного чемпионата Индонезии

Бадминтонист Владимир Иванов завоевал «серебро» клубного чемпионата Индонезии

Спортсмен выступал за команду с названием «Музыка».
сегодня в 18:10
  |  Спорт

Челябинский бадминтонист Владимир Иванов завоевал еще одну награду. Один из сильнейших бадминтонистов Европы выступал за команду из столицы Индонезии с названием «Музыка», в составе которой выиграл серебряную медаль клубного чемпионата Индонезии.

Она воспитала очень много идонезийских игроков, в том числе олимпийских чемпионов. Три раза до этого я был, когда мы выигрывали открытый чемпионат Индонезии. В это раз было серебро, что доказывает, что это команда одна из лучших. — рассказал сайту «Первый областной» заслуженный мастер спорта, капитан сборной России по бадминтону Владимир Иванов.

Теперь в планах нашего земляка — участие в турнирах серии «Гран-при» в Индии и Малайзии. Задача Владимира Иванова и его напарника Ивана Созонова — закрепиться в первой десятке олимпийского рейтинга и успешно стартовать во вторых Европейских играх, которые пройдут в июне этого года в Минске.

Напомним, что 4 года назад в первых Евроиграх в Баку россияне добыли серебро, а Владимир Иванов является участником двух Олимпиад, чемпион Европы и многократный чемпион России.

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