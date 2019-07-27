Челябинский бадминтонист завоевал «бронзу»

Владимир Иванов дошел до полуфинала мировой серии Гран-при.

С 16 по 21 июля во Владивостоке проходил международный турнир по бадминтону Russian Open, который является одним из этапов отбора на летние Олимпийские игры-2020 в Токио.

В турнире мировой серии Гран-при приняли участие спортсмены из 35-ти стран, среди которых также были чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Челябинец Владимир Иванов и москвич Иван Созонов нанесли поражения команде из Индонезии и еще одной российской паре. Однако в полуфинальной игре уступили дуэту из Японии.

В финальных поединках мировой серии по бадминтону «золото» в мужском парном разряде завоевали датские спортсмены. «Серебро» получили японцы. Еще одна «бронза» досталась корейской команде.

В скором времени российская команда Иванов-Сазонов вновь выступят в турнире мировой серии. На этот раз соревнования пройдут в Таиланде.