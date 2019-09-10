Южноуральский бадминтонист готовится к Олимпиаде в Токио

Владимир Иванов активно участвует в международных турнирах.

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Южноуральский бадминтонист Владимир Иванов только что вернулся с турнира в Тайване, где он с напарником Иваном Созоновым остановился на стадии 1/16 финала этапа Мирового тура. До этого Владимир завоевал «бронзу» вторых Европейских игр в Минске.

Сам спортсмен эксклюзивно для медиахолдинга ОТВ рассказал, что сейчас больше сил тратится на отработку тактики.

«Наша цель — олимпийские медали, медали чемпионатов мира. Нас уже не устраивают проигрыши в четвертьфинале, поэтому «подбираем ключи» ко всем соперникам», — рассказал Владимир Иванов.

Также Владимир поведал, что свое свободное время он посвящает популяризации спорта в регионе, в чем ему помогают южноуральские спортсмены: хоккеисты, дзюдоисты. Они проводят мастер-классы в детских садах и школах.

Из-за плотного графика сейчас Иванов не может этим заниматься. В Челябинске спортсмен всего на 3-4 дня, а дальше он улетает в Корею и Китай, где пройдут этапы мировой серии. После этого бадминтонист примет участие в турнирах в Нидерландах, Дании и Франции. До мая 2020 года состоится 20 стартов. Для попадания на Олимпийские игры нужно выиграть 10 турниров.