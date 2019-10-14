Челябинский бадминтонист Владимир Иванов — победитель этапа мирового тура

Соревнования проходили в Нидерландах.

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В Нидерландах прошел этап мирового тура «YONEX Dutch Open 2019» по бадминтону. Челябинец Владимир Иванов и его напарник Иван Созонов из Москвы стали победителями этого традиционного этапа турнира. Они выиграли пять встреч.

В финале спортсмены нанесли поражение немецкому дуэту, тем самым заработав важные очки в копилку олимпийского отбора.

Помимо этого, еще одна воспитанница южноуральского спорта Евгения Косецкая, выступающая за Казань, добыла «серебро» в одиночном разряде. В решающей встрече Евгения уступила китайской спортсменке.

Следующий этап мирового тура по бадминтону пройдет в Дании 15-20 октября.

Напомним, что заслуженный мастер спорта России Владимир Иванов является участником двух Олимпийских игр, чемпионом Европы и многократным чемпионом страны.