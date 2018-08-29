/ Бадминтонист Владимир Иванов провел зарядку с детьми

Праздник спорта посетили около сотни детей.

Бадминтонист Владимир Иванов активно приобщает челябинских детей и школьников к спорту. Накануне в одном из дворов на северо-востоке Челябинска состоялось очередное мероприятие в рамках акции «Наше здоровье в наших руках». Около сотни детей из ближайших домов встали на зарядку с участником Олимпиады.

Мы активно подключаемся к мероприятиям для детей. Профессиональные спортсмены должны показывать своим примером, что такие события должны проводиться. Планируем еще один праздник для детей зимой. Удивило количество участников. Планировали около 50 человек, а пришло в два раза больше. — рассказал сайту «Первый областной» бадминтонист Владимир Иванов.

В этот раз уличный праздник обошелся без бадминтонных ракеток и воланчиков. Дети размялись, сыграли в футбол и баскетбол.

Напомним, ранее южноуральский спортсмен рассказывал о своих спортивных планах. Владимир Иванов намерен активно участвовать в соревнованиях, чтобы улучшать свою форму. Интервью с бадминтонистом читайте здесь.