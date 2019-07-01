О Европейских играх в Минске рассказал бадминтонист Владимир Иванов

Южноуралец завоевал на соревнованиях бронзовую медаль.

Южноуральский бадминтонист Владимир Иванов рассказал о том, как прошли для него Европейские игры, на которых спортсмен вместе с напарником Иваном Сазоновым проиграли датчанам Андресу Расмуссену и Киму Аструпу. По словам Владимира Иванова, соревнования были значимыми, поскольку являлись этапом подготовки к Олимпиаде 2020 года в Токио. Отметим, что, несмотря на поражение датчанам, россияне выиграли бронзовую медаль.



Очень приятно, что удалось взять медаль, бронзовую, пополнить копилку наших наград на этих играх и быть частичкой этого события и в полной мере ощутить всю ту поддержку, которую организовывал Олимпийский комитет и наша российская сторона. Было очень приятно, памятно, потому что так, как в Минске, нас нигде не встречали и нигде не чествовали, очень приятно. В принципе, был достаточно ожидаемый результат, мы были одними из фаворитов турнира, немножко не повезло с жеребьевкой, как и в прошлый раз попали в полуфинале на датчан, хотя низ сетки всегда оставался достаточно пустой. Могли сыграть лучше, но это спорт, и медаль она есть медаль, результат есть результат. Пару раз сделали намного больше очков, чем наши потенциальные конкуренты на играх в Токио. Думаю, что в таком ключе будем продолжать нашу подготовку, сезон только начинается. — рассказал сайту «Первый областной» Владимир Иванов.

На данный момент бадминтонист находится в Москве. Уже сегодня, 1 июля, он отправится в Лихтенштейн, где пройдет Кубок Европейских чемпионов. На нем челябинец будет защищать честь клуба «Приморье» из Владивостока.



Кубок Европейских чемпионов уже выигрывали 4 раза и сейчас у нас есть хорошие предпосылки чтобы еще раз осуществить золотую медаль, в отличие от Европейских игр. Здесь у нас жеребьевка хорошая и мы должны в принципе на 100% играть в финале, ну, а там уже посмотрим, как карта ляжет. Всякое может быть, но надо настраиваться только на победу. — отметил Владимир Иванов.

Напомним, что спортсмен в феврале этого года уже отличился на континентальной арене, выиграв «бронзу» на чемпионате Европы в составе сборной России.



Отметим, что кроме спортивной деятельности Владимир Иванов занимается и общественной, поскольку является членом областной Общественной палаты.

