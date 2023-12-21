Иван Евстигнеев: «Закончу с баскетболом и стану летчиком, а супруга — стюардессой»

Новобранец «Челбаскета» рассказал о себе и своих планах на будущее

Баскетболист Иван Евстигнеев достаточно быстро адаптировался в клубе «Челбаскет». Он пока еще не лидер команды, хотя и играет заметную в ней роль. И не только на площадке, но и в «раздевалке». Атакующий защитник челябинского клуба в интервью Первому областному информагентству вспомнил о своем звездном часе в матче с мадридским «Реалом» в Евролиге, самом крутом улове и «рыбе своей мечты», киберспортивном опыте, а также желании по завершении баскетбольной карьеры осуществить свою вторую мечту и… стать летчиком.

«Челбаскет» занимает не «свое» место в турнирной таблице

— Иван, давай начнем с приятного: накануне «Челбаскет» остановил лидера чемпионата и хлопнул «Химки» — твою бывшую команду. Для тебя эта победа приятна вдвойне?

— Да, есть такое. Думаю, правило «бывших» часто работает в командных видах спорта. И не только потому, что игроку нужно кому-то что-то доказать. На матч другой настрой и мотивация. Но есть разница в том, за какую нынешнюю команду ты выступаешь. Скажем, я уже обыгрывал «Химки», когда выступал за «Уралмаш». Но тогда клуб из Екатеринбурга был фаворитом в том матче. «Челбаскет» таковым не являлся. «Химки» приехали в Челябинск в статусе лидера чемпионата, потерпели до этого лишь одно поражение. Поэтому и эмоции от нынешней победы гораздо больше. Мало кто ожидал, что мы сможем их «щелкнуть по носу». К тому же эта победа важна была в психологическом плане, ребятам нужно обрести уверенность в своих силах. Очевидно, что сейчас «Челбаскет» занимает не свое место в турнирной таблице, он должен быть выше.

— Ты также выступал за «Уралмаш» и БК «Новосибирск». Но «Химки» оставили наибольший след в карьере.

— Да, хотя в большей степени считаю себя воспитанником чеховской школы баскетбола. В «Химках» же прошло мое становление как игрока, здесь я провел несколько удачных сезонов. Смог пройти путь от молодежной до основной команды. И даже сыграл два матча в Евролиге. В «Химках» я провел четыре полноценных сезона, большую часть своей карьеры. Поэтому, конечно, они занимают частичку в моем сердце.

Иван Евстигнеев с «Уралмашем» завоевывал титул чемпиона Суперлиги, с «Химками» играл в Евролиге



— Объявляя новость о подписании контракта с тобой, все клубы, в том числе «Челбаскет», делают акцент на том, что у тебя есть опыт игры в Евролиге и Единой лиге ВТБ. Хотя, надо признать, он минимальный.

— Да, наверное, хотят подчеркнуть, что я — хорошее приобретение. Но соглашусь, что опыта игры на высоком уровне у меня немного. В Единой лиге ВТБ провел совсем мало времени. Даже в двух матчах Евролиги провел больше минут на площадке. Тогда вообще интересная ситуация получилась. Мы поехали на игру с «Реалом» в усеченном составе. Пандемия скосила лидеров команды. Приехали в Мадрид всемером, причем из них три молодых игрока. Я тогда провел 20 минут и играл против топовых звезд «королевского» клуба — Факундо Кампаццо, Энтони Рэндольфа, Валтера Тавареша… Мы проиграли 85:94, но оказали достойное сопротивление титулованному сопернику. А я впервые прочувствовал эту атмосферу большого баскетбола. Тот матч произвел неизгладимые впечатления.

— Он и стал самым звездным моментом в твоей карьере?

— Однозначно! «Реал» — это команда с большими традициями и историей, один из лучших баскетбольных клубов Европы. Сыграть с ним на топовой арене — это дорогого стоит!

Подмосковные «Химки» дали бой в Евролиге мадридскому «Реалу»



— Есть еще какие-то команды, которым симпатизируешь в Евролиге?

— Нравится греческий «Олимпиакос» и его лидер Василис Спанулис. Правда, он недавно завершил свою спортивную карьеру. Но в Евролиге столько звезд баскетбола, я был бы рад сыграть с любой командой. В каждой из них играют топовые игроки.

— Были в твоей карьере и матчи за сборные России U18 и U20.

— Да, но там совершенно другие эмоции и накал борьбы. Конечно, это огромная честь — представлять свою сборную на международной арене. Но там тебе противостоят не топовые звезды, а сверстники, то есть примерно одного уровня игроки. Мне лично запомнился чемпионат Европы U18. Причем наша сборная выступала в группе сильнейших, то есть в элитном дивизионе с хорошими соперниками.

Зачем гандбол? Какой регбол? Лучше баскетбол!

Иван и его родители — Олег Викторович и Лариса Викторовна Евстигнеевы



— Ты родился и вырос в Чехове. Этот город в Подмосковье известен своими гандбольными традициями и командой «Чеховские медведи». Странно, что ты выбрал баскетбол, а не гандбол.

— Действительно, гандбол в моем родном городе — это часть чеховской культуры. Я ходил на матчи «Чеховских медведей», но близко с игроками команды не знаком. Еще посещал игры «Витязя», он как раз тогда играл в Чехове и прославился тафгайскими драками на хоккейных матчах. Но к этим видам спорта душа не легла. У меня папа раньше неплохо играл в баскетбол на любительском уровне. А еще брат некоторое время им занимался, но из-за травмы завершил карьеру раньше времени. В общем, я решил пойти по их стопам.

Комментарий

«С Иваном мы познакомились в Турции. Я там работала, а он проводил отпуск. Он произвел на меня большое впечатление. Ему шел 21-й год, а он мне показался очень серьезным для своего возраста молодым человеком, с интересными мыслями и взглядами на жизнь. Он и сейчас такой неординарный. Иван — замечательный муж, сын и друг. И еще он очень умный, с детства такой головастый. Его мама рассказывала, что в школе всем ученикам давали задание выучить один из трех стихов на выбор. Ваня зачем-то учил все три: не потому, что хотел выделиться среди одноклассников, а просто потому, что так хотел».

Алина Евстигнеева, супруга Ивана

— А как у тебя дела обстоят с единоборствами?

— Ровно к ним отношусь. Я еще немного ходил на плавание, лет шесть-семь мне было. Но эти занятия мне больше нужны были для общефизической подготовки, никаких планов на этот вид спорта я не строил. Ну а единоборства прошли стороной.

— Жаль, мог бы проявить себя в регболе. Знаешь такой вид спорта?

— Да, это же, по сути, баскетбол без правил, верно? Нет, он слишком травмоопасный. Есть еще баскетбол 3×3, но там тоже тесный контакт. Если уж хочешь играть в баскетбол на высоком уровне, то нужно минимизировать риск получить травму. Я не так давно перенес операцию на позвоночнике. Поэтому стараюсь внимательно следить за своим здоровьем.

А здесь новобранец «Челбаскета» с супругой Алиной



— Окей, есть еще и так называемый кибербаскетбол. А у тебя опыт участия в нем уже есть, верно?

— Да, в период пандемии РФБ организовала турнир среди игроков всех команд Единой лиги ВТБ. В «Химках» желающих не нашлось, спихнули это дело на меня. А я и не против, интересно было попробовать что-то новое. Мы играли на консоли в NBA2K. И кстати, я неплохо выступил — устроил мощную зарубу с Джермейном Хиллом из «Руны».

— Ты часто играешь в баскетбол на компьютере?

— Не часто, но играю. Но если брать спортивные симуляторы, то предпочитаю FIFA или NHL. Еще GTA нравится. Видимо, баскетбола мне и в обычной жизни хватает. Лучше уж я баскетбольные матчи по ТВ посмотрю, чем на приставке в них играть буду.

— Как думаешь: у кого больше шансов победить NBA2K — у баскетболиста или киберспортсмена?

— Наверное, у киберспортсмена. Эти ребята знают столько сложных комбинаций, что могут сделать себе большой задел в счете. Он им может позволить сохранить преимущество в реальном баскетболе.

Рекордный улов и «рыба моей мечты»

18-килограммового осетра Иван поймал на одном из водоемов в Подмосковье



— Есть у тебя еще какие-то хобби и увлечения?

— Люблю рыбалку, интерес к ней привил мне родной дядя. Причем я ежегодно заранее начинаю планировать свой отпуск — как только начинается лето, отправляюсь на какие-либо водоемы.

— Есть какой-то необычный или рекордный улов?

— Как-то на платном водоеме в Московской области поймал 18-килограммового осетра. Правда, выкупать его не стал. Во-первых, дорого он мне мог обойтись. А во-вторых, рыба классная, особенная. Поэтому и отпустил ее обратно в свою стихию. Да, есть один нюанс: поймать крупную рыбу проще на платном водоеме, чем на естественном. Но опыта в «дикой» рыбалке у меня пока немного.

— Такой возможности у тебя станет больше. Знаешь, что Челябинскую область называют краем трех тысяч озер?

— Серьезно? Буду иметь в виду! Я слышал только про озеро Чебаркуль. И то лишь потому, что в него метеорит упал. Вот Даня Кочергин в Челябинске уже обосновался, он тоже рыбак. Дождусь лета и буду его агитировать отправиться на какое-нибудь местное озеро.

Впрочем, главную свою «рыбу мечты» Иван уже поймал. Ну или сам попался на крючок красавицы Алины



— Еще слышал о твоей любви к самолетам. И даже в вузе ты проходил обучение на пилота гражданской авиации.

— Да, было дело. С юных лет с нетерпением ждал, когда у родителей будет отпуск. И мне было не важно, в какую страну отправиться, лишь бы на самолете куда-нибудь с ними полететь. Почему-то зацепила эта тема. Мысли в голове были такие: как же круто быть пилотом, сидеть за штурвалом и осознавать, что на тебе лежит такая большая ответственность!..

Я хорошо учился в школе, при этом неплохо разбирался в физике и математике. Поэтому и поступил в технический университет гражданской авиации. Отучился там четыре года, но не на пилота. Моя специальность — «Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажных авиационных комплексов». Проще говоря, изучил вдоль и поперек электрику в самолете, она играет ключевую роль в гражданской авиации, является основой основ в успешном пилотировании.

— Я думал, что у тебя страсть к стюардессам и у них больше шансов завоевать твое сердце и любовь.

— Аха, а я уже женат. Так что рыбу своей мечты уже поймал (смеется). Но не откажусь, если супруга станет стюардессой (смеется). Я серьезно! Уже думал по этому поводу. Кем я буду после того, как закончу с баскетболом? У меня были две мечты в детстве. Одна из них осуществилась. Почему бы не реализовать вторую? Мы с Алиной и так редко видимся, а тут совместили бы работу — отправлялись бы вместе в рейсы.

У Ивана даже есть соответствующее образование для того, чтобы быть пилотом гражданской авиации



Комментарий

«У Вани много амбиций и целей. И если он хочет чего-то достичь, то стремится это сделать. Я к его увлечению самолетами отношусь положительно. Думаю, стать летчиком ему вполне реально. Что касается моей работы стюардессой… Почему бы и нет? Я тоже люблю самолеты, а самолеты любят меня. Увлечений у Ивана много, особенно в отпуске — играет в волейбол, настольный теннис, любит путешествовать. В этом году мы были в Южной Корее, в планах посетить всю Азию».

Алина Евстигнеева, супруга Ивана

Карьера в «Челбаскете» начинается почти с чистого листа

— В ряды клуба «Челбаскет» ты влился уже по ходу сезона. Как возник вариант с Челябинском и почему ты решил, что это оптимальный вариант для продолжения карьеры?

— Начну немного издалека. Это важно для того, чтобы понять, почему я решил подписать контракт с клубом. Прошлый сезон я заканчивал с травмой: беспокоила грыжа в позвоночном отделе, поэтому доигрывал чемпионат на уколах. Думал тогда, что закончу сезон, вернусь домой и за лето подлечусь. Но не получилось это сделать консервативно, пришлось в конце сентября ложиться на операционный стол. Слава богу, все прошло успешно, да и период восстановления прошел достаточно быстро. Поэтому в конце октября начал индивидуально тренироваться и вместе с агентом подыскивать варианты трудоустройства.

В текущем сезоне Суперлиги Иван Евстигнеев уже провел пять матчей за «Челбаскет»



Честно скажу: был ряд предложений от других клубов, но они показались какими-то несерьезными. А потом возник вариант с «Челбаскетом». Руководство клуба сделало конкретное предложение. Поэтому и я долго не думал. С одной стороны, я оказался в такой ситуации, когда уже нужно было поскорей определяться со своим будущим и набирать игровую форму. С другой — хотелось помочь клубу преодолеть череду неудач и вернуться в зону плей-офф. Кроме того, успел соскучиться по той движухе, которая есть в командных видах спорта.

— А не смущало то, что команда плохо стартовала в Суперлиге?

— Знаю, что многие ребята хотят играть в клубе-фаворите, побеждать с ним и решать высокие задачи. И я в том числе. Но мне выбирать не приходилось по объективным причинам: я после травмы, пропустил летнее межсезонье. А в нем закладывается база и физическая подготовка игрока. Поэтому были определенные риски: буду ли я в топовой команде получать достаточно игрового времени, смогу ли быстро влиться в коллектив, будут ли мне доверять тренеры и так далее.

В командах послабее больше шансов себя проявить, вернуться на прежний уровень. При этом я не могу назвать «Челбаскет» аутсайдером. Начал-то сезон клуб здорово, да и состав хороший по меркам Суперлиги. Я считаю, что команда должна как минимум бороться за плей-офф. Просто череда неудач ее подкосила, много игр «Челбаскет» проиграл соперникам в концовках матчей. То есть еще тогда я понимал, что клуб хороший и амбициозный. И если все сложится удачно, то могу ему помочь выступить успешно.

— У каждого игрока есть свой потолок. Есть ребята, которые могли бы вместе со своими командами пойти на повышение в классе. Но они решили сменить клубы, оставшись в Суперлиге, потому что понимают: в Единой лиге ВТБ не будут получать много игрового времени. Каким ты видишь свой потолок?

— Хм, интересный вопрос. Понимаешь, я уже был там, ощутил уровень игры топовых команд. Поэтому вижу себя в Единой лиге ВТБ. Но не сейчас, а в перспективе. По сути, я начинаю свою карьеру практически с «чистого листа». И мне нужно доказать всем, в том числе самому себе, что готов показывать хорошую игру на уровне Суперлиги, быть лидером команды. Только в этом случае смогу рассчитывать на то, чтобы вернуться в Единую лигу ВТБ. И будет здорово, если получится выполнить как личные цели, так и командные задачи. Они взаимосвязаны.

Его средняя статистика в клубе: 8,4 очка за 25 минут игрового времени



— То есть «Челбаскет» ты рассматриваешь как некий плацдарм для того, чтобы вернуться на прежний высокий уровень игры?

— Отчасти это так, но хочу сделать важный акцент: я пришел сюда не для того, чтобы набить статистику, вернуть себе былое имя, а потом в нужный момент уйти. Подчеркну, я очень хочу именно с клубом добиться успеха. В конечном итоге индивидуальные успехи напрямую связаны с командными показателями. Скажем, если «Челбаскет» выйдет в плей-офф и сможет там себя проявить, это положительно скажется на всех ребятах, они повысят уровень своей игры и мастерства. Но пока не хотелось бы забегать так далеко вперед. Пока все мысли связаны с тем, чтобы выйти в кубковую восьмерку с «Челбаскетом» и постараться «пошуметь» с ним в плей-офф.

В Челябинске баскетбол топ-уровня, но может стать космическим

— Ты быстро адаптируешься в новом коллективе?

— Да. Это связано с тем, что уже давно выступаю в Суперлиге и знаком со многими ребятами. Я мог бы испытывать дискомфорт, если сменил национальный чемпионат. А тут все знакомые лица. Еще до переезда в Челябинск хорошо знал Диму Злобина, Ваню Нелюбова… Прошло совсем немного времени, а я не испытываю себя новичком в «Челбаскете».

Хотя и были небольшие опасения, что может пойти что-то не так. Дело в том, что я впервые в карьере вливаюсь в коллектив по ходу сезона. С прежними командами проходил весь этап подготовки к старту чемпионата. А в ряде клубов есть такая «внутренняя кухня»: ребята пашут на сборах вместе, работают до седьмого пота. А потом стартует сезон и к ним подключают нового игрока. Я немного переживал, что будут косые взгляды в мою сторону. Но вижу, что зря переживал. Ребята меня тепло приняли, здесь хороший микроклимат в команде. И это здорово!

Иван Евстигнеев активно участвует в различных акциях и социальных мероприятиях «Челбаскета»



— С кем-то еще из игроков «Челбаскета» пути пересекались? Что-то еще раньше слышал о челябинском баскетболе?

— Да, с Сергеем Михалевым заочно знаком. С Даней Кочергиным выступали в молодежке Единой лиги ВТБ: я за «Химки», он за ЦСКА. Чуть позже вместе играли с ним за сборную России U20. Никиту Перцева помню еще по играм на первенстве России. Я тогда за Чехов играл, а он за Челябинскую область. Запомнился и Дима Якунин…

О баскетболе в Челябинске тоже наслышан. Первый раз сюда приехал вместе с «Уралмашем» на товарищеские игры в позапрошлом году. Еще тогда удивился: вроде обычный спарринг, а на трибунах много болельщиков, крутая атмосфера вокруг матча. Плюс Кирилл Писклов мне много нахваливал Челябинск. Говорил, что здесь много делается для популяризации баскетбола, уделяют большое внимание клубу, развитию бренда и всей системе развития. Все это я слышал и ранее, а теперь приехал и лично в этом убедился.

— Тогда ты знаешь, что в Челябинске строят крутой спорткомплекс, где «Челбаскет» в скором будущем будет проводить свои домашние поединки.

— Да, знаю, что здесь сейчас строят «РМК-Арену». Это круто! Организация баскетбольного хозяйства в Челябинске и так на высоком уровне, а с новой ареной будет просто космический. Сыграть с командой первый матч на «РМК-Арене» — это было бы супер! Хотел бы застать этот день. Он точно займет отдельное место в моей карьере.

Фото Юлии Неструевой («Челбаскет») и из личного архива Ивана Евстигнеева

