Баскетбольный клуб «Челбаскет» остановил лидера Суперлиги

Челябинцы нанесли второе поражение в сезоне подмосковным «Химкам»

Сегодня, 14 декабря, челябинский клуб «Челбаскет» одержал яркую победу в баскетбольной Суперлиге над подмосковными «Химками» — лидерами турнира. Подопечные Евгения Горева на протяжении всего матча уступали в счете, но сломили сопротивление соперника в заключительном периоде, вырвав победу со счетом 65:61, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Подмосковные «Химки» перед стартом Суперлиги многие эксперты называли главным фаворитом турнира. Подопечные Александра Вяльцева этот статус только подтверждали, уверенно разбираясь с соперниками. К игре с «Челбаскетом» у химчан была впечатляющая серия из 12 побед кряду. Свое единственное поражение они потерпели в гостевом поединке с дебютантом Суперлиги «БАРС-РГЭУ».

Еще один новичок турнира, «Челбаскет», на фоне старожилов Суперлиги выглядит пока скромно. Тем не менее в предыдущем поединке наша команда одержала долгожданную победу, выиграв у клуба «Университет-Югра» из Сургута. Это позволяло надеяться болельщикам на то, что южноуральцы смогут оказать достойное сопротивление «Химкам».

Сама игра получилась равной и боевой. Гости с первых минут обозначили свое преимущество, поведя в счете. Однако хозяева сражались и не давали им возможности увеличить отрыв. Ключевым мог стать третий отрезок матча, который челябинцы откровенно провалили. В нем они набрали лишь 6 очков (половина из которых — со штрафных бросков). То есть с игры цели достиг лишь один точный бросок!

«Химки» таким щедрым подарком со стороны соперника не воспользовались. И сами должны винить себя за то, что не создали себе комфортное преимущество в счете перед последним периодом. В нем «Челбаскет» пошел всеми силами вперед и был вознагражден. Челябинцы стали сокращать отставание, а затем и вырвали победу в самой концовке встречи. «Химки» потерпели свое второе поражение в чемпионате. И снова их обидчиками стали дебютанты Суперлиги.

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14 декабря. «Челбаскет» (Челябинск) — «Химки» (Московская область) — 65:61 (15:19, 21:18, 6:12, 23:12).

«Челбаскет»: Михалев (15 очков), Евстигнеев (9), Епанов (9), Злобин (8), Новиков (8), Перцев (6), Борисов (4), Кочергин (4), Якунин (2), Тихонин.

«Химки»: Карпенков (15), Коршаков (10), Фидий (10), Незванкин (8), Першин (7), Чеваренков (4), Варнаков (3), Кадошников (2), Мальцев (2), Зиборов, Востриков.

«Челбаскет» отправился в Москву, где 20 декабря сыграет с дублем столичного ЦСКА. А завершит год гостевым поединком в Санкт-Петербурге с «Зенитом-2».