Итоги сезона: «Славянка-ЧКПЗ» вновь без медалей, но с претензиями на Суперлигу

Челябинская женская баскетбольная команда повторила прошлогодний результат, но может рассчитывать на повышение в классе

Женская баскетбольная команда «Славянка-ЧКПЗ», как и год назад, неудачно выступила в «Финале четырех», оставшись за чертой призеров Высшей лиги. Челябинки ярко выступили в регулярном чемпионате, добрались до решающей стадии турнира, но в ответственный момент дрогнули. Сезон для них завершился неудачно, но общее впечатление от игры осталось хорошее. Подводим итоги сезона для «Славянки-ЧКПЗ» и ждем от нее достойного выступления в... Суперлиге.

Регулярный чемпионат: начали со скрипом, завершили на мажорной ноте

В летнее межсезонье «Славянка-ЧКПЗ» произвела большую ротацию состава, оставив лишь двух баскетболисток с прошлого сезона (Екатерина Зеленцова и Анна Ситникова). И, скорее, усилила состав, чем потеряла в качестве. В команду пришли такие игроки, как Даяна Динза Эрнандес, Софья Кузилова, Валерия Кортунова, Полина Исаева, Полина Катлинская... Каждая из них рассматривалась как потенциальный игрок стартовой пятерки.

Очевидно, что челябинскую команду всерьез можно было рассматривать в качестве фаворита всего чемпионата и претендента на высокие места по итогам сезона в Высшей лиге. Об этом, к слову, мы писали в превью к старту чемпионата.

Но новому коллективу нужно было сыграться. В первом круге у девчат не все получалось, хотя результат «Славянка-ЧКПЗ» показывала, держалась в группе лидеров. Чуть лучше дела пошли у челябинок после нового года, то есть во втором круге. Не обошлось и без досадных поражений (две домашние неудачи в матчах с «Юностью» наглядный тому пример), но в целом игра команды радовала глаз.

А еще подопечные Евгения Рыжкова здорово провели финиш «регулярки», выиграв в том числе два домашних поединка в южноуральском дерби с «Металлургом». В итоге второе место по итогам «регулярки» — хороший плацдарм для успешного выступления в плей-офф.

Плей-офф: вышли в «Финал четырех» и остались без медалей

Все говорило о том, что «Славянка-ЧКПЗ» к плей-офф подходит в хорошей физической готовности и командной «химией». В первом раунде челябинки не испытали проблем с дублем омского клуба «Нефтяник-Титан», выиграв оба матча (71:63 и 58:49).

Увы, но в «Финале четырех» девушки сыграли ниже своих возможностей. Что стало тому причиной — это отдельная тема для анализа и мнений экспертов. В критический момент игроки челябинской команды не справились с волнением и грузом ответственности. Да и удача была явно не на стороне «Славянки-ЧКПЗ». В равных поединках со «Спартаком» и «Юностью» у команды были все шансы победить, но чуть не повезло, не сработал у девчат инстинкт «убийцы», чтобы дожать соперника.

Символическая пятерка (версия ИА «Первое областное»):

Разыгрывающая: Екатерина Зеленцова

Атакующий защитник: Валерия Кортунова

Легкий форвард: Софья Кузилова

Тяжелый форвард: Даяна Эрнандес

Центровая: Анна Ситникова

Позиция первого номера у челябинской команды выглядит солидно. Екатерина Зеленцова и Алиса Грачева удачно друг друга дополняют и заменяют, в большинстве случаев переигрывают своих оппоненток из других команд. Альтернативы Валерии Кортуновой на позиции атакующего защитника, по сути, нет. Разумеется, Анна Закомолкина помогла команде, но выступает очень уж нестабильно.

Хорошо влилась в новый коллектив Софья Кузилова, она выиграла конкуренцию за место в стартовом составе у Полины Исаевой. Роль в команде Даяны Эрнандес (тяжелый форвард) и Анны Ситниковой (центровая) сложно переоценить. Обе являются безусловными лидерами нынешней «Славянки-ЧКПЗ».

Из тех, кто не попал в нашу символическую сборную, отметим прогресс Полины Безгубенко. Очевидно, что у девушки хорошее будущее, если она и дальше будет работать над собой. В ряде матчей блеснули Полина Катлинская и Елизавета Тюляндина.

Лучший игрок: Даяна Эрнандес

Возвращение баскетболистки после декретного отпуска на площадку прошло идеально: в Челябинске Даяна Динза Эрнандес провела отличный сезон, с ходу став лидером команды. При этом успевала как помогать партнерам команды в обороне, так и билась как лев в нападении. Сложно представить, как сыграла бы «Славянка-ЧКПЗ», не будь в ее составе этого игрока.

Статистика спортсменки говорит сама за себя: 12,5 очка и 10,1 подбора за игру — отличные показатели! Очевидно, что Даяна по своему уровню превосходит Высшую лигу. Будет здорово, если она решит вместе со «Славянкой-ЧКПЗ» пойти на повышение в классе и поможет клубу в Суперлиге!

Разочарование: Полина Катлинская

Баскетболистка из Беларуси имеет хороший опыт игры, в том числе и российской Суперлиге, где она выступала за «Казаночку». Штаб «Славянки-ЧКПЗ», заключая с ней контракт, не без оснований рассчитывал, что Полина Катлинская станет одним из лидеров команды. Но в Челябинске у спортсменки дела не пошли: 4,8 очка и 4,8 подбора за игру — весьма скромная статистика. Очевидно, что девушка способна на большее.

Тренер: Евгений Рыжков

Оценивать работу специалиста вообще-то должны эксперты, но никак не журналисты. И все же краткое свое резюме (и весьма поверхностное) дадим. Перед командой стояла конкретная задача — пробиться в финал Высшей лиги и занять одно из первых двух мест. С этой целью Евгений Рыжков справился, хотя команда под его руководством и не смогла завоевать трофей.

Поэтому твердую четверку, на наш взгляд, главный тренер «Славянки-ЧКПЗ» заслужил. Специалист он молодой и амбициозный, компетенций для работы с командой Высшей лиги ему как будто хватает. Поэтому заслужил, как минимум, еще один полноценный контракт на один сезон.

Резюме

Что дальше? Да, «Славянка-ЧКПЗ» вновь осталась за чертой призеров и вроде как работать есть над чем. Но автор строк твердо убежден: челябинскому клубу становится тесно и скучно в Высшей лиге. В большинстве матчей с его участием можно было заранее предсказать исход. А как может быть иначе, если челябинкам в поединках противостояли совсем еще юные девушки из дублирующих команд Красноярска, Новосибирска, Омска или Оренбурга?!

Готова ли «Славянка-ЧКПЗ» к новому для себя вызову? Очевидно, что в нынешнем ее виде она наверняка была бы крепким середняком Суперлиги. Но как по мне — так даже лучше для развития, чем игры с уступающими в классе соперниками в Высшей лиге. Понимают это и в штабе клуба. Решение еще не принято, но, по нашей информации, «Славянка-ЧКПЗ» планирует заявиться в следующем сезоне в Суперлигу. А раз так, то прямо сейчас нужно уже думать над тем, с каким составом она туда зайдет.

Фото: пресс-служба БК «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск)

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)