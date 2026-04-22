Баскетболистки «Славянки» уступили в полуфинале и сразятся за бронзу Высшей лиги

Челябинская команда уступила подмосковному «Спартаку» в «Финале четырех»

Челябинская команда «Славянка-ЧКПЗ» неудачно провела первый поединок «Финала четырех» Высшей лиги, уступив в Магнитогорске подмосковному «Спартаку» со счетом 68:75. Подопечные Евгения Рыжкова провели хороший и равный поединок с соперником, но провалили 4-минутный отрезок в заключительном периоде. Теперь их ждет поединок за бронзовые медали, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Сейчас на первый план выходит не тактика и не техника, а психология. Кто будет более устойчив, тот будет лучше себя чувствовать на площадке. Здесь стоит учесть накопившуюся усталость за регулярный чемпионат, микротравмы — все-таки 36 игр дают о себе знать. Мы постарались учесть все эти моменты», — говорил за день до матча на пресс-конференции главный тренер «Славянки-ЧКПЗ» Евгений Рыжков.

И ведь не поспоришь. Когда речь заходит о решающих сражениях, важно то, как команда психологически к ним готова. Настрой и уверенность в себе в таких поединках зачастую играют первостепенное значение. Поединок со «Спартаком» у наших девчат не задался с самого начала. Подмосковные баскетболистки построили крепкие оборонительные редуты, которые челябинки взламывали с превеликим трудом.

Впрочем, и у «Спартака» мало что получалось в атаке. За первые 5 минут игры обе команды на двоих набрали лишь 11 очков (6:5). Результативность стала подниматься чуть позже, но вот что удивительно: в первом периоде «Славянка-ЧКПЗ» не провела ни одной точной 2-очковой атаки! Зато с «трешек» девчонки «поливали» здорово, забросив аж 6 бросков с дальней дистанции. В итоге 18:19 в пользу соперниц после первых 10 минут игры.

Равным и упорным получился второй отрезок матча. В нем вперед выхода вперед то одна команда, то другая. Такие «качели» продолжались вплоть до конца второй 10-минутки. На большой перерыв команды ушли при счете 35:36. У «Славянки-ЧКПЗ» лидерские качества взяла на себя Даяна Эрнандес, у «Спартака» лучшей по набору очков стала Полина Пузикова, обе девушки набрали по 10 баллов.

Чуть вырос темп игры во второй половине матча. Это отразилось на том, что обе команды стали больше ошибаться, терять мяч в простых ситуациях. «Славянка-ЧКПЗ» продолжала играть через своего лидера Даяну Эрнандес. Баскетболистки «Спартака» стали чаще бросать с дальней дистанции. А еще умудрились быстро набрать 5 командных фолов. Теперь каждое нарушение для них каралось пробитием штрафных соперников.

После дальнего попадания Полины Катлинской «Славянка-ЧКПЗ» наконец-таки вышла вперед (45:43), а затем еще важный перехват совершила Даяна Эрнандес. Главный тренер «Спартака» Екатерина Зенкина в этот момент была вне себя от ярости. Ей пришлось брать тайм-аут, чтобы произвести «разбор полетов» в рядах команды.

Не помогло. Концовка периода осталась за «Славянкой-ЧКПЗ». И вновь здорово сыграла Даяна Эрнандес. Она завершила атаку на последних секундах точной «трешкой» и сделала счет 53:49 перед заключительным периодом.

Впрочем, от этого преимущества не осталось и следа. Не прошло и двух минут, как «красно-белые» уже были впереди. На ровном месте по техническому фолу получили Софья Кузилова и Анна Ситникова. Еще и Марина Криволапова забила дальний бросок, счет стал 54:65 — а это уже серьезно. Наставник «Славянки-ЧКПЗ» Евгений Рыжков вынужден был взять тайм-аут. Его команда умудрилась за 4 минуты провести отрезок 1:16.

Увы, спасти этот матч челябинским баскетболисткам не удалось. В равном поединке все решили 4 минуты заключительного периода. Они стали фатальными для «Славянки-ЧКПЗ». Хотя наши девушки и были близки к тому, чтобы в концовке завершить матч в свою пользу. Итоговый счет 68:75. «Спартак» отправился в финал, а челябинская команда поборется за бронзу Высшей лиги.

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Высшая лига. Женщины. «Финал четырех». Полуфинал. 22 апреля. «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — «Спартак» (Московская область) — 68:75 (18:19, 17:17, 17:13, 15:26).

«Славянка-ЧКПЗ»: Эрнандес (20), Ситникова (10), Кузилова (9), Грачева (7), Зеленцова (6), Кортунова (4), Безгубенко (4), Закомолкина (3), Катлинская (3), Тюляндина (2).

«Спартак»: Пузикова (20), Криволапова (13), Дергаусова (10), Дорошева (9), Шишмарева (7), Пиляева (7), Филиппова (3), Кременецкая (2), Король (2), Линникова (2).

После игры на Даяну Эрнандес было больно смотреть. Уже в микст-зоне в общении со СМИ она не сдержалась, на глазах выступили слезы.

«Очень больно и обидно проигрывать вот так. Это была равная игра достойных соперников. В душе я верю, что „Славянка — чемпион!“ Эта команда достойна была бороться за золото. Жаль, немного не хватило концентрации», — рассказала Даяна Эрнандес корреспонденту ИА «Первое областное».

