«Славянка-ЧКПЗ» осталась за чертой призеров баскетбольной Высшей лиги

Челябинская команда, как и год назад, неудачно выступила в «Финале четырех»

Женская баскетбольная команда «Славянка-ЧКПЗ» завершила сезон в Высшей лиге на четвертом месте. Как и год назад, камнем преткновения для челябинок стал «Финал четырех». Сегодня, 23 апреля, подопечные Евгения Рыжкова уступили в матче за бронзовые медали пензенской «Юности» со счетом 66:79, оставшись за чертой призеров Высшей лиги, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В скоротечном «Финале четырех» матчи за бронзовые медали — не самое приятное событие для его участников. Полуфинальные поединки команды проиграли, оставшись в шаге от того, чтобы побороться за чемпионство. Разумеется, настроение у девчат из Челябинска и Пензы после поражений в полуфиналах было не самое хорошее. И можно понять чувства и эмоции баскетболистки «Славянки-ЧКПЗ» Даяны Эрнандес, которая не могла сдержать слез вчера после неудачи в игре с подмосковным «Спартаком».

Но все эти мысли нужно было гнать прочь сегодня. В конце концов, бороться было за что, на кону — бронзовые медали Высшей лиги. Весь сезон пахать и остаться без наград — врагу не пожелаешь. Но кто-то в этой битве сегодня должен был проиграть и остаться за чертой призеров.

Игра, как и следовало ожидать, получилась равной и боевой. Ее начало осталось за баскетболистками из Пензы. И в первую очередь потому, что в действиях игроков «Славянки-ЧКПЗ» было много сумбура и ошибок. Разве что Анна Ситникова хорошо вошла в игру и стала главной по набору очков в составе челябинской команды. Ближе к концу периода подопечные Евгения Рыжкова забили парочку важных «трешек» и вырвались вперед — 22:20.

Впрочем, баскетболистки «Юности» практически тут же выровняли положение и даже вышли вперед. У них «бомбила» с разной дистанции Полина Верабей — забила две «трешки», пару раз попала из непростой ситуации. К большому перерыву она умудрилась набрать аж 15 очков. И это притом, что она далеко не лидер команды. В итоге 38:36.

Неудачно «Славянка-ЧКПЗ» провела третий период. У девочек мало что получалось в атаке, да и в обороне они действовали не без ошибок. Баскетболистки «Юности» слишком много забили «простых» мячей, без сопротивления. Челябинкам пришлось находить в себе внутренние резервы, чтобы как-то переломить ход поединка в четвертом периоде.

За 5 минут до финальной сирены «Славянка-ЧКПЗ» вплотную приблизилась к соперникам — 63:66. Казалось, еще чуть-чуть — и соперник дрогнет. Этого не случилось, в нужный момент важнейший дальний трехочковый бросок забила опытнейшая Ольга Сизякова. Показалось, что он психологически надломил челябинок. Переломить игру у них не получилось. 66:79 — поражение «Славянки-ЧКПЗ».

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Высшая лига. Женщины. «Финал четырех» в Магнитогорске. Матч за 3-е место. 23 апреля. «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — «Юность» (Пенза) — 66:79 (22:20, 16:16, 16:23, 12:20).

«Славянка-ЧКПЗ»: Ситникова (19), Эрнандес (17), Грачева (8), Кузилова (8), Закомолкина (5), Кортунова (4), Тюляндина (3), Исаева (2), Безгубенко, Катлинская, Зеленцова.

«Юность»: Верабей (23), Михайлова (20), Чижевская (15), Сизякова (11), Кислюнина (8), Бойкова (2), Егорова, Единорцева, Котельникова, Кривошеина.

Напомним, что в сезоне-2024/2025 челябинская «Славянка-ЧКПЗ» заняла 4-е место в Высшей лиге. «Финал четырех» тогда проходил в южноуральской столице. Однако фактор родных стен и домашней площадки не помог команде завоевать медали. Чемпионский титул завоевал подмосковный «Спартак», «ЧГУ-Атланта» взяла серебро, а «Юность» — бронзу. Команда из Пензы, как и год назад, оставила «Славянку-ЧКПЗ» без медалей.

Фото: пресс-служба БК «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).