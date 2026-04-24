Итоги сезона: «Металлург» впервые завоевал клубный трофей в женском баскетболе

Магнитогорская команда во второй год своего существования взяла золото Высшей лиги

Женская баскетбольная команда «Металлург» провела яркий и классный сезон, апогеем которого стал «Финал четырех» на родной площадке. Девушки из Магнитогорска подтвердили статус фаворита сезона и завоевали главный трофей Высшей лиги. Это первый серьезный успех амбициозного клуба, который случился на второй год его существования. Вспоминаем то, как шла магнитогорская команда к историческому для себя достижению.

Регулярный чемпионат: подтвердили статус фаворита и финишировали на первом месте

В превью к старту сезона-2025/2026 мы остановились на том, как «Металлург» провел летнее межсезонье. И отмечали, что команда значительно укрепила состав, получила солидное пополнение из Пензы, при этом сохранив лидеров команды. Ну разве что уход центровой Яны Голяковой казался существенным, но и эту позицию штаб клуба закрыл адекватной и равнозначной заменой. Речь, конечно же, о Дарье Андрюшкиной.

В 40 матчах «регулярки» команда из Магнитогорска потерпела лишь 8 поражений. И то две неудачи с обанкротившимся клубом «Ростов-ЮФУ» нужно воспринимать как досадное недоразумение. Обращает на себя внимание и тот факт, что «Металлург» уступил в трех матчах из четырех в южноуральском дерби спортсменкам из «Славянки-ЧКПЗ».

«Металлург» мощно и на одном дыхании прошел весь этот турнирный путь, большую часть дистанции шел на первом месте и завершил «регулярку» досрочной победой. Вот вам и главный претендент на победу по итогам всего сезона!

Плей-офф: четыре матча — четыре победы и триумфальное завершение сезона

В первом раунде плей-офф подопечные Максима Синельникова не испытали проблем в противостоянии с дублем «Надежды» из Оренбурга. 79:56 и 72:49 — более чем уверенные победы.

А вот в «Финале четырех» девушкам из Магнитогорска пришлось приложить максимум усилий, чтобы завоевать трофей. Непростым для «Металлурга» получился полуфинал с пензенской «Юностью» (63:51), сложным выдался и решающий поединок за золото с подмосковным «Спартаком» (67:62).

Но целиком и полностью «Металлург» заслужил этот трофей как никто другой. Команда объективно была сильнейшей в этом сезоне в Высшей лиге. И справедливо забрала то, к чему так долго шла.

Символическая пятерка (версия ИА «Первое областное»):

Разыгрывающая: Виктория Дорофеева

Атакующий защитник: Софья Фролова

Легкий форвард: Мария Адащик

Тяжелый форвард: Ксения Васильева

Центровая: Дарья Андрюшкина

На позиции первого номера у «Металлурга» альтернативы, по сути, не было. Основную нагрузку на себе несла по ходу всего сезона Виктория Дорофеева. И, надо признать, она справилась с поставленными задачами, провела хороший сезон.

Второго и третьего номера играли две девушки — Мария Адащик и Софья Фролова. Хорошо входила в игру со скамейки запасных Арина Голикова, чуть меньше времени на площадке получила Олеся Межова. Но в целом на позиции атакующего защитника и легкого форварда главному тренеру команды можно было не переживать.

Роль тяжелого форварда успешно взяла на себя Ксения Васильева. Ее, кстати, признали MVP «Финала четырех». В «краске», то есть на позиции центрового, хорошо взаимодействовали и дополняли друг друга Дарья Андрюшкина и Юлия Стефановская. Последняя, кстати, часто брала на себя и функцию тяжелого форварда.

Лучший игрок: Мария Адащик

На титул MVP всего сезона в «Металлурге» могут претендовать как минимум три девушки. И все в равной степени. Речь идет о Марии Адащик, Дарье Андрюшкиной и Ксении Васильевой. На этих трех китах и строилась игра команды, ее атакующий потенциал. И все же остановим свой выбор на капитане «Металлурга».

Мария Адащик — это и мозг, и мотор команды, ее душа. Зачастую именно она брала на себя роль лидера коллектива, выполняя большой объем работы на площадке. Успевала забивать в атаке, отрабатывать в обороне. Хотя результативность ее упала по сравнению с прошлым сезоном. Но надо учесть, что в текущем чемпионате у нее появились и другие функции на площадке. В частности, Мария значительно больше помогала в обороне.

Разочарование: Юлия Стефановская

Вообще-то таких спортсменок, которые прямо разочаровали, в «Металлурге» трудно найти. Каждый игрок внес свой вклад в командный успех и провел достойный сезон. Но выбирать же кого-то надо под эту рубрику, верно? Скрепя сердце, остановим свой выбор на Юлии Стефановской.

Почему? Возможно, потому, что ожидания от ее игры были чуть выше. 5,0 очков в среднем за матч — не самый хороший показатель для игрока ее амплуа. Ну и на площадке Юлия проводила не так много времени (в среднем чуть больше 17 минут). Это косвенно говорит о том, что тренерский штаб не до конца верил в возможности спортсменки.

Тренер: Максим Синельников

Сезон в качестве тренера женской команды прошел для специалиста на отлично. После победы в Высшей лиге с мужском клубом Максим Синельников добавил еще один трофей. Ему удалось из хорошего состава сформировать сильный и дружный коллектив, и это — главное!

Достаточно ли таких компетенций для Суперлиги? А кто ж его знает. Полагаю, что и сам Максим Синельников не сможет ответить сейчас на этот вопрос. Но очевидно то, что своей работой в нынешнем сезоне он заслужил, чтобы ему дали шанс проявить себя на еще более высоком уровне.

Резюме

«Металлург» — чемпион! И это главный позитивный момент как для команды, так и для любителей баскетбола в Магнитогорске. Пока многие местные жители присматриваются к женскому коллективу, домашние матчи собирают не так много зрителей. Но все это будет! «Финал четырех» показал, что у женского баскетбола в Магнитогорске есть будущее.

Тем более что «Металлург» планирует подавать документы в РФБ и заявляться в следующем сезоне в Суперлигу. Уверен, что и там магнитогорские девушки не затеряются. Даже в нынешнем своем составе эта команда боролась бы в этом турнире за высокие места.

Фото: Евгения Чернова, пресс-служба ЖБК «Металлург» (Магнитогорск)

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)