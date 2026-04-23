Женская баскетбольная команда «Металлург» завоевала титул чемпионов Высшей лиги

Девушки из Магнитогорска в финальном матче выиграли у подмосковного «Спартака» со счетом 67:62

Женский баскетбольный клуб «Металлург» завоевал первый клубный трофей в своей истории. Сегодня, 23 апреля, девушки из Магнитогорска в финале Высшей лиги одержали победу над подмосковным «Спартаком» (67:62) и взяли золото турнира. Теперь южноуральская команда по спортивному принципу добилась повышения в классе и со следующего сезона может заявиться на участие в Суперлиге чемпионата России, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Один из старейших клубов, с богатой и большой историей против одного из самых молодых коллектив, амбициозного и перспективного. Такой должен был получиться решающий матч сезона в женской Высшей лиги. «Спартак» vs «Металлург» на магнитогорском паркете в главном сражении «Финала четырех».

Настрой у обеих команд на поединок был соответствующий. Тренерам не надо было находить мотивацию для своих подопечных. Важно было отдать все силы на площадке, сыграть не пределе возможностей, чтобы забрать трофей, к которому команды шли на протяжении всего сезона.

Высокие скорости и быстрая игра, которую предложили баскетболистки «Металлурга» в первом периоде, стала проблемой для «Спартака». Девушки из Магнитогорска здорово начали поединок, создали небольшой отрыв в счете и завершили первый отрезок матча в свою пользу — 26:20.

Контролировали они ход поединка и во второй 10-минутке. В какой-то момент их преимущество достигло «+10» очков. Однако, надо отдать должное, «красно-белым», они сумели переломить ход поединка. И ближе к концу второго периода сократили отставание в счете до минимума. 36:35 — с таким счетом команды ушли на большой перерыв. У «Металлурга» вновь вели партнеров за собой Дарья Андрюшкина (9 очков) и Ксения Васильева (8 очков), у «Спартака» прицельно била с дальней дистанции разыгрывающая Полина Пузикова (11 очков, в том числе 3 реализованные «трешки»).

Третий отрезок матча прошел по схожему сценарию, что и предыдущий. В его дебюте девушки из «Металлурга» убежали вперед благодаря трем точным попаданиям подряд из-за дуги. Дважды реализовала «трехи» Дарья Аникина, еще один раз попала Дарья Андрюшкина. Так, разрыв в счете вырос до 9 очков.

И вновь «Спартак» не отпустил соперника далеко вперед. Подмосковная команда сократила отставание в счете до минимума, хотя и проиграла концовку четверти. 55:49 перед заключительной четвертью в пользу «Металлурга». Разумеется, такой 6-очковый гандикап легко отыгрывается. Тем более, что «красно-белые» в этом «Финале четырех» уже не раз показывали, что с характером и бойцовскими качествами у них все в полном порядке.

К заключительной 5-минутке хозяева подошли лишь с 4-очковым гандикапом. Гости, как показалось, слишком рано стали делать ставку на дальние броски. Тем более, что эти самые броски у них явно не пошли. Вернуться в игру они уже не смогли. «Металлург» победил со счетом 67:62 и завоевал свой первый трофей в клубной истории!

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Высшая лига. Женщины. «Финал четырех» в Магнитогорске. Финал. 23 апреля. «Металлург» (Магнитогорск) — «Спартак» (Московская область) — 67:62 (26:20, 10:15, 19:14, 12:13).

«Металлург»: Васильева (17), Аникина (15), Андрюшкина (14), Фролова (6), Стефановская (4), Дорофеева (4), Адащик (4), Межова (3).

«Спартак»: Пиляева (18), Пузикова (13), Шишмарева (12), Дорошева (9), Криволапова (6), Дергаусова (2), Кременецкая (2), Линникова, Король.

Теперь магнитогорская женская баскетбольная команда может заявляться в следующем сезоне в турнире рангом выше. «Металлург» по спортивному принципу завоевал путевку в Суперлигу. И это будет еще одна новая глава в истории клуба.

