Баскетболистки «Металлурга» сразятся за золото баскетбольной Высшей лиги

Команда из Магнитогорска выиграла полуфинал у пензенской «Юности» — 63:51

Женский баскетбольный клуб «Металлург» сразится за титул сильнейшей команды сезона в Высшей лиге. Сегодня, 22 апреля, магнитогорская команда в полуфинале «Финала четырех» одержала непростую победу над «Юностью» из Пензы со счетом 63:51. В решающем матче за титул чемпионов «Металлургу» теперь предстоит сразиться с подмосковным «Спартаком».

«Финал четырех» в женской Высшей лиге доверено было провести Магнитогорску. Символично, что именно победитель регулярного чемпионата принимает в эти дни главные сражения сезона. Разумеется, «Металлург» в этом турнире считается фаворитом. Мало того, что подопечные Максима Синельникова выиграли регулярный чемпионат, так еще и проводят матчи на своей площадке.

Но не все так просто, как кажется, на первый взгляд. Челябинская «Славянка-ЧКПЗ» в прошлом сезоне принимала у себя «Финал четырех» и считалась одним из фаворитов турнира. Но оказалась за чертой призеров.

Вообще, такой формат определения победителя турнира (усеченный плей-офф, исход противостояния с соперником решается по итогам одного матча) говорит о том, что в нем возможны любые сюрпризы. В одной отдельно взятой игре может произойти все, что угодно. Кроме того, важные слова за день до старта турнира произнесли на пресс-конференции наставники команд.

«Сейчас важную роль играет психология спортсменов — это большой груз и давление, и с ними надо справиться. Для меня как для тренера это первый финал в таком формате „Финала четырех“, и нам предстоит увидеть, как в „зоне дискомфорта“ проявят себя игроки, как буду находиться в ней я. Прожить эту маленькую жизнь и сделать выводы, прочувствовать весь этот настрой», — это слова главного тренера ЖБК «Металлург» Максима Синельникова.

Ему на самом деле сейчас непросто. В отличие от трех других участников «Финала четырех», от магнитогорского коллектива ждут только победы. И первый шаг на пути к тому, чтобы добиться желаемого результата был сделан сегодня. Хотя победа эта далась в бою, не нервах.

Баскетболисткам «Юности» надо отдать должное: команда боролась и сражалась до последнего. Даже в ситуации, когда, казалось бы, уже нет шанса совершить камбэк. Девушки из Пензы выиграли первый период, завершили в свою пользу первую половину матча и ушли на большой перерыв с разницей в «+3» (31:28).

Ключевой в этом противостоянии стал третий период. Девушки из Магнитогорска резко взвинтили темп игры, стали использовать высокий прессинг. И соперник дрогнул! Это позволило создать небольшой отрыв и с разницей в 6 очков начать заключительный период.

Разумеется, для баскетбола это ничто! Но психологическое преимущество уже было на стороне хозяев площадки. А это очень важно, смотри слова выше. И вот тут слова хочется выразить респект соперникам. Баскетболистки «Юности» в безнадежной ситуации умудрились вернуться в игру, и за 4 минуты до конца заключительного периода сократили разрыв до минимума — 49:51.

На большее девушек из Пензы не хватило. В нужный момент вновь нашел в себе резервы «Металлург». Дарья Андрюшкина и Ксения Васильева — вот два главных героя полуфинального поединка. Они взяли на себя игру в ситуации, когда этого особенно требовалось. Пенза «поплыла» в концовке во многом благодаря этим девушкам и включившейся в игру Марии Адащик (она уже в 3-м периоде нахватала 4 фола и большую часть четвертого периода наблюдала со скамейки для запасных — прим. авт.).

В итоге — 63:51. Счет как будто говорит об уверенной победе «Металлурга», но он обманчив: эта игра сложилась очень непросто для магнитогорских девушек. Завтра будет еще сложнее...

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Высшая лига. Женщины. «Финал четырех». Полуфинал. 22 апреля. «Металлург» (Магнитогорск) — «Юность» (Пенза) — 63:51 (15:16, 13:15, 17:8, 18:12).

«Металлург»: Андрюшкина (23), Васильева (17), Дорофеева (10), Адащик (8), Фролова (2), Межова (2), Аникина (1), Голикова, Давыдова, Стефановская.

«Юность»: Бойкова (14), Сизякова (12), Егорова (8), Михайлова (8), Чижевская (5), Кривошеина (2), Кислюнина (2), Верабей, Котельникова.

Итак, завтра развязка сезона в женской баскетбольной Высшей лиги.

16:00. Матч за 3-е место. «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — «Юность» (Пенза).

19:00. Финал. «Металлург» (Магнитогорск) — «Спартак» (Московская область).

Фото: Евгения Чернова (пресс-служба ЖБК «Металлург» Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).