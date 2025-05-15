Ватерполистки «Уралочки» проиграли «Кинефу» первый матч полуфинала чемпионата России

Девушки из Златоуста потерпели домашнее поражение от соперниц из Киришей

Неудачно провели первый поединок полуфинала чемпионата России ватерполистки клуба «Динамо-Уралочка». На своей площадке спортсменки из Златоуста потерпели неожиданное поражение от «Кинефа» из Киришей — 13:16. Действующие чемпионки России рискуют потерять титул сильнейшей команды страны, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Тревожный звоночек для ватерполисток южноуральской команды прозвучал месяц назад, когда «Динамо-Уралочка» в финальном матче Кубка России проиграла нижегородскому «Буревестнику» и стала серебряным призером турнира. Смущало то, что соперницы слишком уж уверенно разобрались с девушками из Златоуста — 12:6.

Увы, произошел сбой и во вчерашнем домашнем поединке с «Кинефом». Надо отдать должное спортсменкам из Киришей, они были заряжены на победу, здорово сыграли прежде всего в атаке. Большую часть матча шла равная и упорная борьба.

«После счета 5:5 случился необъяснимый со стороны провал „Уралочки“. Концовка второго периода и начало третьего не получились у наших девчонок абсолютно. В атаке сбился прицел. Следствием этого стал отрыв соперниц в пять голов», — сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Уралочка».

Наша команда резко добавила в движении, предприняв погоню. Увы, успехом она не увенчалась. Итоговый счет — 13:16. В составе «Кинефа» 6 мячей забросила Ксения Шигина, такой же показатель у «уралочки» Марии Макаровой.

Водное поло. Чемпионат России. Женщины. Полуфинал. Первый матч.

14 мая. «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «Кинеф» (Кириши) — 13:16 (3:4, 3:4, 6:6, 1:2).

«Динамо-Уралочка»: Мария Макарова (6), Ольга Лупиногина (4), Дарья Бунакова (2), Полина Попова (1).

«Кинеф»: Ксения Шигина (6), Екатерина Прокофьева (4), Анастасия Симанович (2), Анастасия Нежинская (2), Ксения Евдокушина (1), Мадинабону Шерматова (1).

Счет в серии: 0-1.

Полуфинальная серия чемпионата России проводится до двух побед. Следующий поединок команды проведут 21 мая в Киришах. Заключительная игра (если потребуется) состоится в Златоусте.

Фото: Дмитрий Гостев (пресс-служба ВК «Динамо-Уралочка»).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).