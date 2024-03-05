Илья Баскаков из Миасса завоевал серебро чемпионата России по сноуборду

Южноуральский спортсмен стал призером соревнований в дисциплине слоупстайл

Вчера, 4 марта, завершили соревновательный сезон в сноуборде представители слоупстайла. Чемпионат России с участием сильнейших спортсменов страны принял горнолыжный курорт «Солнечная долина». Серебряным призером турнира стал Илья Баскаков из Миасса, сообщает Федерация сноуборда России.

Накануне здесь же, с 26 по 29 февраля, прошел финал Кубка России по слоупстайлу, на котором Илья Баскаков стал победителем соревнований. А чемпионат страны завершал насыщенный сезон для представителей акробатических дисциплин сноуборда.

«Соревнования проходили в непростых погодных условиях. Происходящее можно было назвать лотереей. Солнце нас особо не баловало, а ветер вносил ощутимые коррективы в программы спортсменов. В таких условиях нельзя было допускать ошибки, все должно было быть безупречно», — отметил старший тренер сборной России по акробатическим дисциплинам Максим Халин.

В мужских заездах победу одержал Влад Хадарин из Казани. Серебряным призером соревнований стал сноубордист из Миасса Илья Баскаков, а замкнул тройку призеров Никита Абозовик из Мурманска.

В аналогичных состязаниях среди женщин не было равных Ярославе Кудряшовой из Москвы. Она сделала ставку на не самую сложную программу, но исполнила ее чисто и без ошибок. Серебро у питерской спортсменки Марии Никольской, а бронза досталась еще одной представительнице Москвы Варваре Смирновой.

Чемпионат России по сноуборду. Слоупстайл. ГЛК «Солнечная долина». Результаты:

Мужчины

1. Владислав Хадарин (Татарстан).

2. Илья Баскаков (Челябинская область).

3. Никита Абозовик (Мурманская область).

Женщины

1. Ярослава Кудряшова (Москва).

2. Мария Никольская (Санкт-Петербург).

3. Варвара Смирнова (Москва).

Отметим, что ранее горнолыжный курорт «Солнечная долина» стал площадкой для проведения соревнований по сноуборду и фристайлу на Всероссийской зимней спартакиаде. На этих стартах представители этих двух видов спорта завоевали 7 медалей: 1 золотую, 4 серебряные и 2 бронзовые награды. Илья Баскаков стал серебряным призером в состязаниях по сноуборду в дисциплине биг-эйр.