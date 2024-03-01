Илья Баскаков из Миасса выиграл финал Кубка России по сноуборду

Соревнования в дисциплине слоупстайл прошли на ГЛК «Солнечная долина»

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» стал площадкой для проведения финала Кубка России по сноуборду в дисциплине слоупстайл. Домашняя трасса помогла успешно выступить спортсмену из Миасса Илье Баскакову. Южноуральский спортсмен показал лучший результат, завоевав золото соревнований, сообщает результаты Федерация сноуборда России.

Состязания прошли на южноуральском горнолыжном курорте с 26 по 29 февраля и собрали сильнейших представителей страны в дисциплине слоупстайл. Они боролись не только за медали турнира, но и за победу в общем зачете Кубка России и солидный призовой фонд.

«В каждом из этапов спортсмены получали очки в зачет. По итогам финала турнира были награждены победители и призеры. После это был произведен подсчет очков этапа и всего турнира. Награждение состояло из двух частей — по итогам финала кубка России и итогам общего зачета», — объяснила пресс-служба Федерации сноуборда России.

На основании решения президиума ФСР установлен призовой фонд для победителей и призеров общего зачета кубка России в дисциплине слоупстайл, где мужчины и женщины разделили 1 200 000 рублей. Победители получили денежные призы в размере 300 тысяч рублей.

«Погода на склоне в целом выдалась хорошая. Было довольно солнечно, хотя мужские финалы подрывал ветер. К концу сезона все устали, но боевой дух и профессионализм ребят не позволил вмешаться этим нюансам в их планы. Все показали достойный уровень, хотя сама трасса и трамплины были не большие. Это ограничило ребят в сложности своего выступления», — отметил тренер сборной России по акробатическим дисциплинам сноуборда Андрей Мерзликин.

Сноуборд. Общий зачет Кубка России в дисциплине слоупстайл.

Женщины:

1. Мария Никольская (Санкт-Петербург).

2. Есения Степанова (Москва).

3. Варвара Романова (Москва).

Мужчины:

1. Илья Баскаков (Челябинская область).

2. Никита Абозовик (Мурманская область).

3. Ярослав Ленчевский (Москва).

Напомним, что ранее ГЛК «Солнечная долина» принял соревнования по фристайлу и сноуборду на Всероссийской зимней спартакиаде. В дисциплине слоупстайл Илья Баскаков завоевал серебряную медаль. Завершит соревновательный сезон в сноуборде чемпионат России. Состязания по слоупстайлу пройдут здесь же, на ГЛК «Солнечная долина», с 1 по 4 марта.