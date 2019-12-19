Игроки «Трактора»: Гика, Томас, Попов, Глинкин и Сухачёв, — не сыграют с «Амуром»

Об этом сообщил главный тренер чёрно-белых в эфире «Свободного льда» на ОТВ.

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Игроки челябинского «Трактора»: нападающие Томаш Гика, Кристиан Томас, Андрей Попов и Антон Глинкин, а также голкипер Владислав Сухачёв пропустят ближайший домашний матч против хабаровского «Амура». По словам наставника «чёрно-белых» Владимира Юрзинова-младшего, хоккеисты продолжают восстановление после полученных травм. Об этом тренер рассказал в рамках хоккейного шоу «Свободный лёд».

«У нас по-прежнему большое количество травмированных игроков. Эта проблема была как в начале сезона, так остаётся и сейчас, потому что на сегодня у нас не могут выступать, по разным причинам, из-за травм пять игроков. Это нападающие, на которых мы рассчитываем как на лидеров и игроков второй пятёрки. Поэтому, к сожалению, нам сейчас приходится принимать очень сложные кадровые решения. Мы пытаемся на каждую игру определить оптимальный состав, определить те пятёрки, которые будут хорошо работать. Потому что есть такое понятие как „химия“ в пятёрке, чтобы у игроков было взаимодействие между собой, чтобы они понимали друг друга. Несомненно, для этого необходимо время. Что касается вышеупомянутых игроков, то они, к сожалению, не сыграют с „Амуром“», — сказал Юрзинов.

Поединок «Трактор» — «Амур» состоится сегодня, 19 декабря, в Челябинске.

Напомним, что каждый из болельщиков может задать свой вопрос о клубе или предложить тему для шоу ОТВ «Свободный лед». Задать вопрос/предложить тему/стать участником шоу можно здесь.