Текстовая трансляция последнего в этом сезоне мачта между «Трактором» и «Амуром»

Какой результат принесет командам эта игра?

2:3 Б

КОНЕЦ ИГРЫ

КОНЕЦ ИГРЫ

Победа у «Амура».

Попытка №5 «Трактор»: №76 Никита Щербак — мимо.



Попытка №4 «Амур»: №71 владислав Ушенин — мимо.



Попытка №4 «Трактор»: №55 Ник Бэйлен — мимо



Попытка №3 «Амур» №61 Александр Горшков — мимо.



Попытка №3 «Трактор»: №11 Лукаш Седлак — мимо.



Попытка №2 «Амур»: №12 Артем Железков — гол.



Попытка №2 «Трактор»: №91 Эндрю Кейлоф — мимо.



Попытка №1 «Амур»: №28 Денис Голубев — гол.



Попытка №1 «Трактор»: №98 Федор Малыхин — гол.

НАЧАЛО ПОСЛЕМАТЧЕВЫХ ШТРАФНЫХ БРОСКОВ

Статистика овертайма: Броски: 4-7 ; Броски в створ: 2-4 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 2-0 ; Блокированные броски: 0-2 ; Силовые приемы: 0-0 ; Время в атаке: 01:11-01:09 ; Штраф: 0-0

КОНЕЦ ОВЕРТАЙМА

65 мин — Тащит Федотов очень мощный бросок!

65 мин — Авцин не смог попасть по шайбе — заблокирован был игрок «Трактора».

64 мин — Бросок от Бэйлена — не сильный.

63 мин — Опасный бросок от «Амура». Почти в воротах оказалась шайба.

62 мин — Меньшиков всех завалил, всех растолкал, а шайбу закинуть в ворота не сумел.

61 мин — Бросок от игрока «Амура» — реагирует Федотов.

61 мин — Седлак набрал скорость, но до броска дело не доходит.

НАЧАЛО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Статистика матча после основного времени игры : Броски: 54-50 ; Броски в створ: 22-31 ; Голы: 2-2 ; Вбрасывания: 38-17 ; Блокированные броски: 11-18 ; Силовые приемы: 9-8 ; Время в атаке: 11:26-10:24 ; Штраф: 35-12

Статистика 3-го периода: Броски: 19-18 ; Броски в створ: 11-13 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 12-8 ; Блокированные броски: 3-3 ; Силовые приемы: 6-3 ; Время в атаке: 02:24-04:22 ; Штраф: 27-0

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

60 мин — Много бросков от «Трактора» подряд!!! Горячо.

60 мин — Мощный бросок от игрока «Трактора» — рядом со штангой просвистела шайба.

59 мин — В игре Федотов. Наброс от одного из Ушениных забирает в свою ловушку голкипер «Трактора».

57 мин — «Амур» взял тайм-аут.

57 мин — Теперь прессингуют игроки «Трактора». Борьба в зоне «Амура».

56 мин — Сейчас едва Федотов сам себе не привез шайбу. В ненужный момент выкатился голкипер челябинцев из ворот.

56 мин — Горячо на пятаке у «Трактора»! Намудрили челябинцы в своей зоне, а хабаровчане не смогли попасть по пустым воротам, так как Федотов уже лежал на льду.

55 мин — Седлак выходил также один на один. Бросок — рядом со штангой пролетела шайба.

54 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

53 мин — Плотно в этом моменте играют хабаровчане.

52 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №51 Ессе Виртанен, опасная игра высоко поднятой клюшкой, 2 мин.

52 мин — Теперь активизировались игроки «Амура». Сказывается нервозность в составе «Трактора».

51 мин — Бросок верхом от Фатеева. С трудом, но поймал шайбу голкипер «Амура».

49 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Амур» №47 Михал Йордан (№20 Гинек Зогорна)

49 мин — Неплохой бросок от Сергиенко, но справился Аликин.

47 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

46 мин — Меньшиков мог забить, но в штангу попала шайба! В меньшинстве! Отлично!

46 мин — Внимателен Федотов. Накрывает шайбу голкипер «Трактора».

45 мин — Вновь выбрасывают шайбу челябинцы. Отлично работает меньшинство.

44 мин — Бросок в дальний от Ушенина — немного мимо ворот «Трактора».

44 мин — Не даю челябинцы закрепиться хабаровчанам в своей зоне.

43 мин — Справляется с первым броском от «Амура» Иван Федотов.

42 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №42 Александр Шаров, толчок на борт, 5+20 мин.

42 мин — Болезненно получил от Александра Шарова игрок «Амура», впечатавшись в борт.

41 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №11 Лукаш Седлак (№91 Эндрю Кейлоф, №97 Ярослав Косов)



41 мин — Шайба полностью пересекла линию ворот. Хороший гол.



41 мин — Смотрят видео с моментом судьи.

41 мин — Вот это гол. Должна быть засчитана шайба. Но это было очень эффектно. Седлак забивал.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Статистика матча после 2х периодов: Броски: 35-32 ; Броски в створ: 11-18 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 26-9 ; Блокированные броски: 8-15 ; Силовые приемы: 3-5 ; Время в атаке: 09:02-06:02 ; Штраф: 8-12

Статистика 2-го периода: Броски: 23-17 ; Броски в створ: 8-9 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 14-5 ; Блокированные броски: 5-9 ; Силовые приемы: 1-2 ; Время в атаке: 04:23-04:03 ; Штраф: 6-4

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №55 Ник Бэйлен (№11 Лукаш Седлак, №91 Эндрю Кейлоф)

39 мин — На пятаке у «Трактора» жарковато. Пытались затолкать шайбу хабаровчане, уже во всю заблокирован был Федотов. А к этому моменту привела ошибка Бородкина в простой ситуации.

38 мин — Бросок от игроков «Амура» — шайба у Федотова.

37 мин — Теперь мимо цели промахивается и Ярослав Косов. С реализацией большие проблемы у челябинцев.

37 мин — Седлак бросал в ближний, но все контролировал Аликин.

35 мин — Еще один выход один на один. В этот раз не забивает Фатеев. Что такое?

34 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

33 мин — Шаров выходил один на один!! Но Аликину в этом моменте браво. Справился вратарь «Амура».

33 мин — УДАЛЕНИЕ. «Амур» №43 Ондржей Витасек, грубость, 2 мин.

33 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №21 Виталий Меньшиков, грубость, 2 мин.

33 мин — А вот и драка! Заряжен Меньшиков был на драку, прилетело очень сильно игроку «Амура».

33 мин — На пятаке у ворот «Трактора» была толкучка. Но забросить шайбу не удалось.

32 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №8 Егор Фатеев, опасная игра высоко поднятой клюшкой, 2 мин.

31 мин — Мощный бросок от Виртанена, с убойной позиции, но бросок был заблокирован защитником команды гостей.

30 мин — Аликин плечом отбивает бросок от Карлина.

28 мин — «АМУР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

28 мин — Плотно прижимают защитники «Амура» челябинцев. Бросок Щербака — забирает шайбу в ловушку Аликин.

27 мин — Расположились игроки «Трактора» в чужой зоне. И, наконец, пошли броски в створ ворот.

26 мин — УДАЛЕНИЕ. «Амур» №28 Денис Голубев, подножка, 2 мин.

26 мин — Седлак и Кейлоф могли на двоих забивать. Но пока не удается пробить вратаря.

26 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

26 мин — Мощный бросок от синей — рядом с воротами челябинцев пролетает шайба.

25 мин — Также не могут закрепиться в чужой зоне и игроки из Хабаровска. Даже зайти в нее пока не получается.

24 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №97 Ярослав Косов, опасная игра высоко поднятой клюшкой, 2 мин.

24 мин — Не удается «Трактору» закрепиться в чужой зоне.

23 мин — Где защита «черно-белых»? Очередной бросок в сторону ворот челябинцев. Только на этот раз шайба ушла гораздо выше них.

22 мин — Очередной опасный момент возле ворот «Трактора». Выручает Федотов.

21 мин — Справляется с броском Иван Федотов. Плотно закрепляет шайбу ловушкой.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 12-15 ; Броски в створ: 3-9 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 12-4 ; Блокированные броски: 3-6 ; Силовые приемы: 2-3 ; Время в атаке: 04:39-01:59 ; Штраф: 2-8

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин — «АМУР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

19 мин — УДАЛЕНИЕ. «Амур» №43 Витасек Ондржей, задержка соперника, 2 мин.

19 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №76 Никита Щербак, симуляция, 2 мин.

19 мин — Что творит Никита Щербак!

18 мин — Не получается бросок у Калинина после долгого розыгрыша.

18 мин — УДАЛЕНИЕ. «Амур» №34 Павел Турбин, подножка, 2 мин.

18 мин — Кручинин бросал в ближний — отбил бросок вратарь «Амура».

17 мин — Выход один в ноль. Выручает «Трактор» Иван Федотов.

16 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Амур» №79 Вячеслав Ушенин (№61 Александр Горшков, №71 Владислав Ушенин)



15 мин — Игра проходит преимущественно в средней хоне в этом отрезке. Пока наблюдаются только попытки заброса шайбы в чужую зону.

14 мин — Прессингуют хабаровчане челябинцев. Но пока стойко держатся игроки «Трактора».

13 мин — Косов отлично продавливал оборону, на высоких скоростях. Нон е подпустили его к воротам игроки «Амура».

12 мин — Авцин никак не может подняться со льда. Получил повреждение.

11 мин — Бэйлен мог решать! Не попадает в створ ворот из убойной позиции.

10 мин — Первый бросок в створ ворот «Трактора». Это был Зайцев. Справился Федотов.

10 мин — Бородкин пытался сыграть пошире, но передача вновь перехвачена.

9 мин — Один точный бросок по воротам за 9 минут. Один. Удивительно.

9 мин — «АМУР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

8 мин — Передачи на партнеров не проходят у челябинцев. Зато отлично работает меньшинство у «Амура».

7 мин — Быстро доставляют игроки «Трактора» шайбу в чужую зону. Но вновь. Не удается им закрепиться в чужой зоне.

7 мин — УДАЛЕНИЕ. «Амур» №24 Дмитрий Коробов, подножка, 2 мин.

6 мин — Стараются что-то придумать челябинцы, но пока не особо получается.

4 мин — «АМУР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

4 мин — Попытка Авцина бросить была заблокирована.Игра проходит совсем без бросков. Совсем.

3 мин — В очередной раз ошибка привела к потере шайбы в атаке.

3 мин — Челябинцы не смогли надолго закрепиться в чужой зоне.

2 мин — УДАЛЕНИЕ. «Амур» №88 Никита Камалов, задержка клюшкой, 2 мин.

1 мин — Раскатываются команды. Но без бросков по воротам.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА



НАЧАЛО МАТЧА

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Сайт «Первый областной» рад приветствовать вас на текстовой трансляции матча между «Трактором» и «Амуром».

В Челябинске довольно долго не было хоккея. Это было связано с проведением Евротура.

Что же ожидает нас сегодня? Отметим, это будет битва игроков, соседствующих в турнирной таблице.

Составы команд на сегодняшнюю игру:

«Трактор» (Челябинск):

Федотов (Галимов);

Бэйлен – Виртанен, Кейлоф – Седлак (А) – Кручинин;

Сергиенко – Калинин (К), Авцин – Карлин – Щербак;

Меньшиков (А) – Бородкин, Комаров – Малыхин – Косов;

Карпухин, Фатеев – Шаров – Зайцев, Степанов.

«Амур» (Хабаровск):

Аликин (Лангхамер);