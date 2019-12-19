«Трактор» по буллитам уступил хабаровскому «Амуру»

Челябинцы заработали одно очко в свою копилку.

Послушать 00:00

Сегодня, 19 декабря, в Челябинске состоялся матч КХЛ между командами «Трактор» и «Амур».

Первый период был довольно медленный и спокойный. Обе команды бросали довольно мало по воротам соперников. Но все же «Амур» воспользовался одним из немногочисленных шансов и открыл счет матча. На 16-ой минуте игры шайбу забросил Вячеслав Ушенин.

Второй период прошел активнее, чем стартовый. Бросков стало чуть больше, но результативности это не приносило. Особенно это касается трех выходов «один на один» игроков «Трактора» и вратаря «Амура». Лишь в конце периода, за 20 секунды до его окончания, равный счет сделал Ник Бэйлен. Таким образом, команды ушли на перерыв со счетом 1:1.

Но на самом старте начала третьего периода Лукаш Седлак смог вырвать «Трактор» вперед, забросив очень быструю шайбу. Но затем, через 10 минут, ему ответил игрок «Амура» Михал Йордан. И счет вновь стал равным. Но в основное время выявить победителя в этой схватке не получилось и игра перешла в овертайм.

Но и в дополнительные пять минут не смогли команды забросить шайбу и завершить игру. Поэтому по регламенту КХЛ, для выявления победителя начались послематчевые броски.

Но в серии буллитов сильнее оказались игроки «Амура». Игра завершилась со счетом 2:3 Б в пользу команды из Хабаровска.

Следующая игра состоится в субботу. 21 декабря. В гости к «черно-белым» приедет нижнекамский «Нефтехимик».