«Ему надо много работать»: тренер «Трактора» поделился подробностями об уходе Кравцова

Он рассказал это в рамках шоу «Свободный лед».

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Главный тренер хоккейного клуба «Трактор» Владимир Юрзинов-младший в интервью Константину Устьянцеву в рамках шоу «Свободный лед» прокомментировал отъезд российского нападающего 19-летнего Виталия Кравцова в систему клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс». Напомним, в начале сезона Кравцов не сумел закрепиться в основной команде «Рейнджеров», и воспользовался пунктом в контракте, согласно которому он может подписать соглашение с любым европейским клубом. Вернувшись в Челябинск, заключив с «черно-белыми» контракт до конца сезона, он провел 11 матчей, набрав 3 очка, после чего был отправлен в фарм-клуб — ХК «Челмет», где провел 3 матча, набрав 2 очка, а после чего объявил об уходе из челябинского клуба.

«Стал ли отъезд Кравцова неожиданностью? Это решение самого Виталия и это его право. Я желаю ему только успехов», — сказал Юрзинов.

По словам наставника, отправить игрока в ВХЛ набираться игровой практики, было необходимой мерой в сложившейся ситуации.

«Я считаю, это необходимо было сделать, потому что для меня Виталий — это российский игрок и российский юниор, и мне абсолютно неважно, где он играл бы — в „Нью-Йорк Рейнджерс“ или в „Динамо“ Улан-Батор. Мы все ему просто хотели помочь как нашему хорошему российскому юниору. Виталию надо много работать, и в какой бы лиге он ни находился, он должен быть профессионалом»,— поделился Владимир Юрзинов.

Также он рассказал, что летом работал в тренировочном лагере с финскими НХЛовцами, и там были молодые игроки — лидеры своих клубов.

«Это и Рантонен из „Колорадо“, и Ристалайнен из „Баффало“, и Какко, и Лайне, и Микка Койву — капитан „Миннесоты“. И для меня это очень интересный опыт, потому что я вижу, куда должны стремиться игроки и какими должны быть молодые хоккеисты, которые хотят играть в НХЛ. Я говорю об их психологической и физической подготовке. Мы много говорим о профессиональном подходе, самостоятельной подготовке, но нам надо ещё огромное количество времени над этим работать. Потому что иногда у нас те грани, где мы считаем, что уже всё, эта грань уже не там, а выше», — отметил наставник «черно-белых».

И Владимир Юрзинов не забыл упомянуть, что молодым игрокам и юниорам важно прививать понимание большой работы, большого труда.

«Эта планка намного выше, если ты хочешь играть на высшем уровне в КХЛ или в НХЛ. Сегодня очень жестокая борьба за место в составе. Только ты расслабился, только ты где-то потерял свою форму, уже десять человек стоят в очереди на твое место. И это должен понимать каждый игрок, который играет в командах-лидерах, играет на уровне сборной или в НХЛ», — заявил Юрзинов.

Полную версию хоккейного шоу «Свободный лед» вы можете посмотреть здесь.

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